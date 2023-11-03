Покончила с собой: в Чернигове пожилая женщина выпрыгнула из окна

От полученных травм пенсионерка погибла на месте

В Чернигове 80-летняя женщина выпрыгнула из окна одной из многоэтажек. Полиция рассматривает версию самоубийства.

Об этом сообщает "Высокий Вал". Информацию о трагическом происшествии черниговскому изданию подтвердила патрульная полиция Черниговщины.

Отмечается, что утром пятницы 3 ноября пожилая женщина выпрыгнула из окна 9 этажа квартиры, в которой жила. Проживала она на проспекте Победы, который находится недалеко от центра города.

Проспект Победы г.Чернигов

От полученных травм 80-летняя пенсионерка погибла на месте происшествия.

Предварительно правоохранительными органами рассматриваются версия самоубийства. Однако, что могло стать причиной суицида со стороны пенсионерки, не отмечается.

Все обстоятельства трагического происшествия выясняются следственно-оперативной группой.

Что может привести к самоубийству среди пожилых людей?

В преклонном возрасте важным фактором становится то, что пожилой человек чувствует себя обузой для других. Также нередко пенсионеры заканчиваются жизнь самоубийством из-за болезней, имеющих выраженный болевой синдром, или лечение которых требует значительных финансовых затрат.

Кроме того, предпосылкой суицида часто являются и психические заболевания, которые в период осени-весны приобретают обострения.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас наблюдается волна подростковых самоубийств по Украине. Психолог Марианна Новаковская отметила, на что родителям следует обратить внимание в поведении подростка во избежание трагедии.