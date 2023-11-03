Вкоротила собі віку: у Чернігові літня жінка вистрибнула з вікна

Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці

У Чернігові 80-річна жінка вистрибнула з вікна однієї з багатоповерхівок. Поліція розглядає версію самогубства.

Про це повідомляє "Високий Вал". Інформацію щодо трагічної події чернігівському виданню підтвердила патрульна поліція Чернігівщини.

Зазначається, що зранку п’ятниці 3 листопада літня жінка вистрибнула з вікна 9 поверху квартири, у якій мешкає. Проживала вона на проспекті Перемоги, який неподалік від центру міста.

Проспект Перемоги м.Чернігів

Від отриманих травм 80-річна пенсіонерка загинула на місці подій.

Попередньо, правоохоронними органами розглядаються версія самогубства. Проте, що могло стати причиною суїциду з боку пенсіонерки, не зазначається.

Усі обставини трагічної події встановлюються слідчо-оперативною групою.

Що може спричинити самогубство серед літніх людей?

У похилому віці важливим фактором стає про те, що літня людина відчуває тягарем для інших. Також нерідко пенсіонери вкорочують собі віку через хвороби, які мають виражений больовий синдром, або лікування яких потребує значних фінансових витрат.

Окрім того, передумовою суїциду часто є і психічні захворювання, які в період осені-весни набувають загострень.

Раніше "Телеграф" писав, що наразі спостерігається хвиля підліткових самогубвств по Україні. Психологиня Маріанна Новаковська зазначила, на що батькам варто звернути увагу у поведінці підлітка, аби уникнути трагедії.