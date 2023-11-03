Житомир полностью остался без воды: что известно

Когда будет восстановлено водоснабжение — неизвестно

В пятницу, 3 ноября, с 15:00 город Житомир полностью остался без воды. Водоснабжение было прекращено из-за сложной аварии на канализационном коллекторе.

Когда появится вода в домах житомирян, неизвестно. Об этом сообщает Коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"У нас есть сложная аварийная ситуация. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города в очистные сооружения, вышел из строя", – говорится в сообщении.

Чтобы устранить аварию – восстановить целостность канализационной сети, коммунальные работники с 15:00 приостановили водоснабжение в городе.

Также в Житомирводоканале сообщают, что обнаружили 40 см трещину.

Однако жители города в комментариях к сообщению Житомирводоканала на Facebook продолжают бурно обсуждать вопрос того, как долго не будет водоснабжения. Житомирян также интересует, будет ли организован подвоз технической и питьевой воды.

Четкого ответа в Житомирводоканале на многочисленные запросы горожан не дают, оставляя сроки устранения последствий аварии за занавесом.

Только добавляют: "Пытаемся сегодня отремонтировать коллектор и возобновить водоснабжение".

Напомним, в четверг "Телеграф" сообщал, что в Киеве сразу в нескольких местах произошел порыв теплотрассы. В результате происшествия несколько улиц затопило горячей водой.