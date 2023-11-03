Житомир повністю залишився без води: що відомо

Коли буде відновлено водопостачання — невідомо

У п’ятницю, 3 листопада,з 15:00 місто Житомир повністю залишилось без води. Водопостачання було припинено через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Коли з'явиться вода у будинках житомирян — не відомо. Про це повідомляє Комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", – йдеться у повідомленні.

Аби усунити аварію — відновити цілісність каналізаційної мережі, комунальні працівники з 15:00 призупинили водопостачання у місті.

Також у Житомирводоканалі повідомляють, що виявили 40 см тріщину.

Попри це, мешканці міста у коментарях до допису Житомирводоканалу на Facebook продовжують бурхливо обговорювати питання того, як довго не буде водопостачання. Житомирян також цікавить чи буде організовано підвіз технічної та питної води.

Чіткої відповіді у Житомирводоканалі на численні запити містян не дають, залишаючи терміни усунення наслідків аварії за завісою.

Лише додають: "Намагатимемося сьогодні відремонтувати колектор та відновити водопостачання".

Нагадаєм, у четвер "Телеграф" повідомляв, що у Києві одразу в кількох місцях стався порив теплотраси. В результаті події кілька вулиць затопило гарячою водою.