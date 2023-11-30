В Украине впервые запустили безналичную оплату в междугородных автобусах: что известно

В настоящее время продолжается переходный период

В четверг, 30 ноября, во Львовской области в пригородных и междугородных автобусах по всем направлениям заработала безналичная оплата за проезд. Львовщина стала первой областью, где были реализованы такие нововведения.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он объяснил, чтобы воспользоваться этой услугой, входя в автобус и выходя из него, нужно приложить к валидатору банковскую карту или любое устройство с функцией NFC. Таким образом пассажир платит исключительно за то расстояние, которое проехал.

Отмечается, что на внедрение е-билета во Львовской области не потратили ни копейки – ни из государственного, ни из областного, ни из местных бюджетов. Около 40 млн. гривен на воплощение проекта направил инвестор.

В то же время Козицкий подчеркнул, что местные общины должны компенсировать стоимость проезда льготным категориям. Льготники могут пользоваться общественным транспортом на тех условиях, что и раньше.

Валидатор в автобусе

Оборудование для безналичной оплаты за проезд установили во всех 1050 автобусах, курсирующих на территории Львовской области. Сейчас идет переходный период – в пригородных и междугородных автобусах Львовщины можно рассчитаться и наличными, и безналично.

Напомним, в Киеве в ближайшее время запустят движение транспорта на Подольско-Воскресенском мосту, который должен соединить правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Поначалу проезд здесь откроют для общественного транспорта.