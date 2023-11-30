В Україні вперше запустили безготівкову оплату у міжміських автобусах: що відомо

Наразі триває перехідний період

У четвер, 30 листопада, у Львівській області у приміських та міжміських автобусах на всіх напрямках запрацювала безготівкова оплата за проїзд. Львівщина стала першою областю, де запроваджено такі нововведення.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він пояснив, щоб скористатися цією послугою, заходячи в автобус та виходячи з нього, потрібно прикласти до валідатора банківську картку чи будь-який пристрій з функцією NFC. Таким чином пасажир платить виключно за ту відстань, яку проїхав.

Зазначається, що на впровадження е-квитка у Львівській області не витратили жодної копійки – ні з державного, ні з обласного, ні з місцевих бюджетів. Близько 40 млн гривень на втілення проєкту скерував інвестор.

Водночас Козицький підкреслив, що місцеві громади мають компенсувати вартість проїзду пільговим категоріям. Пільговики можуть користуватися громадським транспортом на тих умовах, що й раніше.

Валідатор в автобусі

Обладнання для безготівкової оплати за проїзд встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території Львівської області. Наразі триває перехідний період – у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково.

Нагадаємо, у Києві найближчим часом запустять рух транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту, який має з’єднати правобережну частину міста із спальними районами на лівому березі Дніпра. Спочатку проїзд тут відкриють для громадського транспорту.