Переименование отменяется: Новомосковск уйдет в новый год со старым названием, названа причина

Депутаты отклонили новое название для города

Новомосковск Днепропетровской области, за переименование которого на днях проголосовали его жители, пока сохранит старое название. Соответствующее решение было принято депутатами городского совета.

Об этом сообщил городской голова Сергей Резник. По его словам, представители комитета Украинского института национальной памяти сказали, что это название не отвечает требованиям закона о деколонизации топонимов.

Он также напомнил, что переименование города происходит именно по требованию закона и альтернативы этому нет. Два других названия, которые были представлены на рассмотрение инициативными группами, не набрали нужного количества голосов.

"Учитывая это, вопрос переносится на ближайшую, уже январскую, сессию городского совета. Дальше будем действовать по ситуации. Но уже сейчас заметно, что Верховная Рада может не принять во внимание мнение общества", — написал мэр.

Голосование за новое название прошло через платформу электронной демократии E-dem. Всего было предложено девять названий.

Под сообщением Сергея Резника на его странице в Фейсбуке люди отреагировали на решение сессии

Ранее "Телеграф" писал, что в Червонограде поставили точку в переименовании города. Большинство избирателей выступили против изменения названия города и проголосовали за его нынешний вариант.