Перейменування відміняється: Новомосковьк піде у новий рік зі старою назвою, названо причину

Депутати відхили нову назву для міста

Новомосковськ Дніпропетровської області, за перейменування якого днями проголосували його мешканці, поки що збереже стару назву. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради.

Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. За його словами, представники комітету Українського інституту національної пам'яті сказали, що ця назва не відповідає вимогам закону про деколонізацію топонімів.

Він також нагадав, що перейменування міста відбувається саме на вимогу закону та альтернативи цьому немає. Натомість дві інші назви, які було подано на розгляд ініціативними групами, не набрали потрібної кількості голосів.

"Зважаючи на це, питання переноситься на найближчу, вже січневу, сесію міської ради. Далі будемо діяти по ситуації. Але вже зараз помітно, що Верховна Рада може не взяти до уваги думку громади", — написав мер.

Голосування за нову назву проходило через платформу електронної демократії E-dem. Всього було запропоновано дев'ять назв.

Під дописом Сергія Рєзніка на його сторінці у Фейсбук люди відреагували на рішення сесії

Раніше "Телеграф" писав, що у Червонограді поставили крапку у перейменуванні міста. Більшість виборців виступила проти зміни назви міста і проголосувала за її теперішній варіант.