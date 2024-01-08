Ветер неслыханной силы сдул огромный ветрогенератор в Одесской области (видео)

Непогода и здесь натворила беды

Ненастье, бурлит в Украине, наделали беды и в Одесской области. Одещину покрыл дождь со снегом, наблюдаются гололедица, намерзание льда на проводах и порывы ветра.

Шквальный ветер набрал такую силу, что повалил ветрогенератор. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На видео и фото видно, что огромная конструкция лежит на земле и имеет значительные повреждения. Отмечается, что это произошло в городе Белгород-Днестровский.

Заметим, что энергетикам добавляет работы и то, что в таких погодных условиях возникает опасное явление под названием "галопирование проводов", которое может вызвать дополнительные аварийные ситуации. Энергетики отмечают, что работы по восстановлению электроэнергии продолжаются, а их выполнение происходит в усиленном режиме.

Добавим, что за последние сутки специалисты уже восстановили 16 воздушных линий, отремонтировали 411 трансформаторных подстанций и возобновили электроснабжение для 22 668 абонентов в 73 населенных пунктах региона. Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы Одесской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге с вечера воскресенья, 7 января, как и прогнозировали синоптики, бурлит ненастье. Город покрыл дождь, который сразу превратился в лед. В сочетании с сильным ветром это наделало беды и оставило горожан без электричества.