Вітер нечуваної сили здув величезний вітрогенератор на Одещині (відео)

Негода і тут наробила лиха

Негода, яка вирує в України, наробили лиха і в Одеській області. Одещину вкрив дощ зі снігом, спостерігається ожеледиця, намерзання льоду на дротах та пориви вітру.

Шквальний вітер набрав такої сили, що повалив вітрогенератор. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На відео та фото видно, що величезна конструкція лежить на землі та має помітні пошкодження. Зазначається, що сталось це в місті Білгород-Дністровський.

Зауважимо, що енергетикам додає роботи та те, що за таких погодних умов виникає небезпечне явище під назвою "галопування проводів", яке може спричиняти додаткові аварійні ситуації. Енергетики наголошують, що роботи з відновлення електроенергії тривають, а їхнє виконання відбувається у посиленому режимі.

Додамо, що протягом останньої доби фахівці вже відновили 16 повітряних ліній, відремонтували 411 трансформаторних підстанцій та відновили електропостачання для 22 668 абонентів у 73 населених пунктах регіону. Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони Одеської області.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі з вечора неділі, 7 січня, як і прогнозували синоптики, вирує негода. Місто вкрив дощ, який одразу перетворився на кригу. У поєднанні з сильним вітром це наробило біди та залишило містян без електрики.