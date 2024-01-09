В Винницкой области община ПЦУ вернула себе храм, но назревает силовое противостояние

Прихожане Православной церкви Украины получили все юридические разрешения, но сторонники УПЦ МП их запугивают и провоцируют конфликт

Во вторник, 9 января, община Православной церкви Украины (ПЦУ) на законных основаниях вернула себе Свято-Казанский храм в Ладыжине Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный, местный журналист Роман Ковальский. По словам медийщика, ситуация на месте святыни после перехода храма под контроль ПЦУ была неспокойной. На место прибыли местные правоохранители и немногочисленные приверженцы УПЦ МП.

Он отмечает, что представителям общины ПЦУ неизвестные намекают, что правоохранители якобы могут выгнать их из церкви.

"В Ладыжине Винницкой области украинцы рано утром быстро неожиданно вернули себе на законных основаниях уже зарегистрированную в ПЦУ церковь. Все сейчас там на морозе... Теперь съезжалась местная полиция и немного сторонников мп... И в Украине запугивают украинцев штурмом! Народ ожидает, что подтянут КОРД из Винницы. Но за кого он будет? Ведь с документами на храм у людей все ОК. Но их упрекают, что полицию о ночном штурме храма не предупредили… ", — написал Роман Ковальский.

Отметим, в ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине провела общее собрание, на котором представители общины единогласно приняли решение о переходе в Православную церковь Украины. Все необходимые документы были юридически оформлены, новую общину зарегистрировали.

В конце декабря-2023 люди, уже имея все документы на руках, хотели зайти в церковь и начать там Богослужения по канонам ПЦУ.

Однако местный священник УПЦ МП Евгений Воробьев, сын которого, по предварительной информации, учится в России на военного капеллана армии РФ, забаррикадировался в храме, прикрылся женщинами с детьми и не пускал верующих в церковь.

Тогда, по свидетельствам очевидцев, против представителей общины ПЦУ применяли перечный газ и били палками. Чтобы не провоцировать конфликт, прихожане тогда отошли.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине продолжают работать 8193 храмов Украинской православной церкви (Московского Патриархата). Несмотря на требования закона 99% или 8119 из них до сих пор не показали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

Также "Телеграф" писал, что недавно в Винницкой области, в селе Корделевка, неизвестные ночью подожгли местный храм святого великомученика Димитрия Солунского. Прихожане обнаружили остатки горючей смеси и обгоревшие стены, поэтому заподозрили поджог святыни из-за выхода общины из-под влияния УПЦ МП.