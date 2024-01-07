Обвинения в коллаборационизме и пропаганде войны: сколько дел было открыто против священников УПЦ МП

Священнослужители действовали в пользу российских агрессоров

С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины открыла по меньшей мере 7 уголовных производств против священнослужителей УПЦ МП. Больше всего уголовных дел было открыто из-за коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Опендатабот. По данным сервиса, во всех случаях внимание стражей порядка привлекли религиозные служители московской церкви, которые пропагандировали войну и были коллаборантами.

Из-за коллаборационной деятельности (статья 111-1 УКУ) начато 5 уголовных производств. Из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны открыто по одному делу.

Как известно, 19 октября 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Принятие этого закона откроет путь к запрету через суд деятельности УПЦ МП в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине храмов не указали в названии свою принадлежность к УПЦ МП. И это при том, что закон обязывает их это делать.