Звинувачення у колабораціонізмі та пропаганді війни: скільки справ відкрили проти священників УПЦ МП

Священнослужителі діяли на користь російських агресорів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України відкрила принаймні 7 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП. Найбільше кримінальних справ було відкрито через колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Опендатабот. За даними сервісу, в усіх випадках увагу правоохоронців привернули релігійні служителі московської церкви, що пропагували війну та були колаборантами.

Через колабораційну діяльність (стаття 111-1 ККУ) розпочато 5 кримінальних проваджень. Через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни відкрито по одній справі.

Як відомо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Прийняття цього закону відкриє дорогу до заборони через суд діяльності УПЦ МП в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні храмів не вказали у назві свою приналежність до УПЦ МП. І це при тому, що закон зобов’язує їх це робити.