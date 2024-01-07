Звинувачення у колабораціонізмі та пропаганді війни: скільки справ відкрили проти священників УПЦ МП
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Священнослужителі діяли на користь російських агресорів
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України відкрила принаймні 7 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП. Найбільше кримінальних справ було відкрито через колабораційну діяльність.
Про це повідомляє Опендатабот. За даними сервісу, в усіх випадках увагу правоохоронців привернули релігійні служителі московської церкви, що пропагували війну та були колаборантами.
Через колабораційну діяльність (стаття 111-1 ККУ) розпочато 5 кримінальних проваджень. Через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни відкрито по одній справі.
Як відомо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Прийняття цього закону відкриє дорогу до заборони через суд діяльності УПЦ МП в Україні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні храмів не вказали у назві свою приналежність до УПЦ МП. І це при тому, що закон зобов’язує їх це робити.