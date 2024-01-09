На Вінниччині громада ПЦУ повернула собі храм, але назріває силове протистояння

Парафіяни Православної церкви України отримали всі юридичні дозволи, але прибічники УПЦ МП їх залякують та провокують конфлікт

У вівторок, 9 січня, громада Православної церкви України (ПЦУ) на законних підставах повернула собі Свято-Казанський храм у Ладижині Вінницької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий, місцевий журналіст Роман Ковальський. За словами медійника, ситуація на місці святині після переходу храму під контроль ПЦУ була неспокійна. На місце прибули місцеві правоохоронці та нечисленні прихильники УПЦ МП.

Він зазначає, що представникам громади ПЦУ невідомі натякають, що правоохоронці нібито можуть силою вигнати їх з церкви.

"У Ладижині на Вінниччині українці раненько швидко зненацька повернули собі на законних підставах вже зареєстровану в ПЦУ церкву. Всі зараз там на морозі… Тепер поз'їжджалась місцева поліція і трохи прихильників мп… І в Україні залякують українців штурмом! Народ очікує, що підтягнуть КОРД з Вінниці. Але за кого він буде? Адже із документами на храм у людей все ОК. Але їм закидають, що поліцію про нічний штурм храму не попередили…", — написав Роман Ковальський.

Зазначимо, у листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела загальні збори, на яких представники громади одноголосно ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України. Усі необхідні документи були юридично оформлені, нова громада зареєстрована.

Наприкінці грудня-2023 люди, вже маючи всі документи на руках, хотіли зайти до церкви та розпочати там Богослужіння по канонам ПЦУ.

Однак місцевий священик УПЦ МП Євгеній Воробйов, син якого за попередньою інформацією вчиться у Росії на військового капелана армії РФ, забарикадувався у храмі, прикрився жінками з дітьми та не пускав вірян до церкви.

Тоді, за свідченнями очевидців, проти представників громади ПЦУ застосовували перцевий газ і били палицями. Тож, аби не провокувати конфлікт, парафіяни тоді відійшли.

Як повідомлялось, тим часом в Україні наразі продовжують працювати 8193 храмів Української православної церкви (Московського Патріархату). Попри вимоги закону 99% або ж 8119 з них й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

Також "Телеграф" писав, що нещодавно на Вінниччині, в селі Корделівка, невідомі вночі підпалили місцевий храм святого великомученика Димитрія Солунського. Парафіяни виявили залишки горючої суміші й обгорілі стіни та запідозрили підпал святині через вихід громади з-під порядкування УПЦ МП.