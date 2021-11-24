Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу из-за "Игры в кальмара", еще шестерых отправят на каторгу

Мужчина контрабандой привез и продавал сериал Netflix

Власти Северной Кореи приговорили к казни контрабандиста, который ввез на территорию страны цифровые копии популярного южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара", режиссер которого продлил его на второй сезон.

Как сообщает Daily Mail, один студент, купивший копию сериала на USB-флешке, был приговорен к пожизненному заключению, а шесть других, которые смотрели шоу, были приговорены к пяти годам каторжных работ.

В Северной Корее действует строгий запрет на ввоз в страну материалов с Запада и Южной Кореи, и в настоящее время официальные лица проводят обыски в школе, где учились дети, чтобы найти другие иностранные материалы. Сообщается, что некоторые учителя были уволены и высланы на работу в отдаленные шахты в качестве наказания.

Согласно источнику, арест семи студентов является первым случаем, когда правительство впервые применило недавно принятый закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" к несовершеннолетним. Закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

Интересные факты об "Игре в кальмара"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за месяц проката набрал 111 миллионов просмотров и побил все рекорды на стриминговом сервисе Netflix. Шоу рассказывает о группе людей, которые находятся в бедственном положении и из-за финансовых нужд соглашаются принять участие в смертельной игре на выживание, основанной на реальных детских играх, популярных в 1970-х и 1980-х годов в Корее. Победитель получает 45,6 млрд вон (более 38 миллионов долларов США). Актеры сериала стали настоящими знаменитостями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечеринке по мотивам сериала "Игра в кальмара" случилось массовое убийство — погибли 8 человек. В оккупированном Донбассе на основе "Игр в кальмара" устроили настоящие забавы с детьми.