Рус

Жителя Північної Кореї засудили до розстрілу за "Гру в кальмара", ще шістьох відправлять на каторгу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
У КНДР до студентів застосували закон "про викорінення реакційної думки та культури" Новина оновлена 24 листопада 2021, 17:08
У КНДР до студентів застосували закон "про викорінення реакційної думки та культури"

Чоловік контрабандою привіз та продавав серіал Netflix

Влада Північної Кореї засудила до страти контрабандиста, який ввіз на територію країни цифрові копії популярного південнокорейського серіалу Netflix "Гра в кальмара", режисер якого продовжив його на другий сезон.

Як повідомляє Daily Mail, одного студента, який купив копію серіалу на USB-флешці, засудили до довічного ув’язнення, а шість інших, які дивилися шоу, засудили до п’яти років каторжних робіт.

У Північній Кореї діє сувора заборона на ввезення в країну матеріалів із Заходу та Південної Кореї, і в даний час офіційні особи проводять обшуки в школі, де навчалися діти, щоб знайти інші іноземні матеріали. Повідомляється, що деяких вчителів було звільнено та вислано на роботу у віддалені шахти як покарання.

Згідно з джерелом, арешт семи студентів є першим випадком, коли уряд вперше застосував нещодавно ухвалений закон "Про викорінення реакційної думки та культури" до неповнолітніх. Закон передбачає максимальне покарання у вигляді страти за перегляд, зберігання або розповсюдження засобів масової інформації з капіталістичних країн, особливо з Південної Кореї та США.

Цікаві факти про "Гру в кальмара"

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" за місяць прокату набрав 111 мільйонів переглядів та побив усі рекорди на стрімінговому сервісі Netflix. Шоу розповідає про групу людей, які перебувають у тяжкому становищі та через фінансові потреби погоджуються взяти участь у смертельній грі на виживання, заснованої на реальних дитячих іграх, популярних у 1970-х та 1980-х років у Кореї. Переможець отримує 45,6 млрд вон (понад 38 мільйонів доларів США). Актори серіалу стали справжніми знаменитостями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечірці за мотивами серіалу "Гра в кальмара" трапилося масове вбивство — загинули 8 людей. В окупованому Донбасі на основі "Гри в кальмара" влаштували справжні забави з дітьми.

Теги:
#Північна Корея #Серіали #Растреллі #Гра в кальмара
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Україна
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У «Слузі народу» не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Які продукти зросли у ціні в Україні
Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році
Дата публікації
Категорія
Мітинг під стінами ВР
"Моліться Богу": на мітингу антиприщепників під Радою ледве пояснили свої вимоги і позицію (відео)
Дата публікації
Категорія
Канали входять до холдингу "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова
"Слуги народу" оголосили бойкот телеканалам Ахметова: подробиці