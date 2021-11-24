Жителя Північної Кореї засудили до розстрілу за "Гру в кальмара", ще шістьох відправлять на каторгу

Чоловік контрабандою привіз та продавав серіал Netflix

Влада Північної Кореї засудила до страти контрабандиста, який ввіз на територію країни цифрові копії популярного південнокорейського серіалу Netflix "Гра в кальмара", режисер якого продовжив його на другий сезон.

Як повідомляє Daily Mail, одного студента, який купив копію серіалу на USB-флешці, засудили до довічного ув’язнення, а шість інших, які дивилися шоу, засудили до п’яти років каторжних робіт.

У Північній Кореї діє сувора заборона на ввезення в країну матеріалів із Заходу та Південної Кореї, і в даний час офіційні особи проводять обшуки в школі, де навчалися діти, щоб знайти інші іноземні матеріали. Повідомляється, що деяких вчителів було звільнено та вислано на роботу у віддалені шахти як покарання.

Згідно з джерелом, арешт семи студентів є першим випадком, коли уряд вперше застосував нещодавно ухвалений закон "Про викорінення реакційної думки та культури" до неповнолітніх. Закон передбачає максимальне покарання у вигляді страти за перегляд, зберігання або розповсюдження засобів масової інформації з капіталістичних країн, особливо з Південної Кореї та США.

Цікаві факти про "Гру в кальмара"

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" за місяць прокату набрав 111 мільйонів переглядів та побив усі рекорди на стрімінговому сервісі Netflix. Шоу розповідає про групу людей, які перебувають у тяжкому становищі та через фінансові потреби погоджуються взяти участь у смертельній грі на виживання, заснованої на реальних дитячих іграх, популярних у 1970-х та 1980-х років у Кореї. Переможець отримує 45,6 млрд вон (понад 38 мільйонів доларів США). Актори серіалу стали справжніми знаменитостями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечірці за мотивами серіалу "Гра в кальмара" трапилося масове вбивство — загинули 8 людей. В окупованому Донбасі на основі "Гри в кальмара" влаштували справжні забави з дітьми.