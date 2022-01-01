Сидней, Лондон, Нью-Йорк: как отметили Новый год-2022 в разных странах (видео)
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Наступление Нового 2022-ого года отмечали во всем мире
В ночь на 1 января Украина встретила Новый год — 2022-й. Пока украинцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.
В каждой стране празднование происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Однако в большинстве случаев встреча Нового года сопровождается яркими салютами.
Как встречали новый 2022-й год в других странах — смотрите в материале "Телеграфа" ниже.
Первыми Новый год-2022 встретили жители островов в Океании Кирибати и Лайн, в 12.00 по Киеву.
В 13:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи.
С 14:00 до 15:00 праздновали разные части Австралии, потом Южная и Северная Корея, и Япония.
В 20.15 Новый год-2022 перенесся в Непал, а в 20.30 — в Индию.
В 00.00 по киевскому времени Новый год 2022 наступил в Украине.
Далее каждый час Новый год встречали во Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, позже — Великобритании, Португалии.
В 4 утра Новый год пришел в Бразилию.
В 7 утра по Киеву Новый год начали праздновать в Оттаве (Канада) и в США — Вашингтон и Нью-Йорк.
Добавим, что позднее всех Новый 2022-й год встретят жители Самоа — в 13:00 1 января.
Как ранее писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский назвал окончание войны на Донбассе главной целью в своем новогоднем обращении. Это заявление прозвучало на фоне увеличивающегося российского контингента возле украинских границ не только со стороны ОРДЛО, но и с севера и с юга.
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