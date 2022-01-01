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Сідней, Лондон, Нью-Йорк: як відзначили Новий рік-2022 у різних країнах (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новий рік-2022 до жителів Самоа ще не прийшов Новина оновлена 01 січня 2022, 08:41
Новий рік-2022 до жителів Самоа ще не прийшов

Настання Нового 2022-го року відзначали у всьому світі

У ніч на 1 січня Україна зустріла Новий рік — 2022-й. Поки українці лише накривали святкові столи, у деяких куточках світу свято настало на декілька годин раніше.

У кожній країні святкування відбувається по-різному, залежно від ступеня релігійності суспільства, погодних умов та соціального устрою. Однак у більшості випадків зустріч Нового року супроводжується яскравими салютами.

Як зустрічали новий 2022 рік в інших країнах — дивіться у матеріалі "Телеграфа" нижче.

Першими Новий рік-2022 зустріли жителі островів в Океанії Кірибаті та Лайн, о 12.00 за Києвом.

О 13:00 Новий рік прийшов у Нову Зеландію та Фіджі.

Окленд, Нова Зеландія

З 14:00 до 15:00 святкували різні частини Австралії, потім Південна та Північна Корея, та Японія.

Сідней, Австралія
Токіо, Японія
Пхеньян, Північна Корея

О 20.15 Новий рік-2022 перенісся до Непалу, а о 20.30 — до Індії.

Зустріч Нового року-2022 в Індії

О 00.00 за київським часом Новий рік 2022 настав в Україні.

Київ, Україна

Далі щогодини Новий рік зустрічали у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Норвегії, пізніше — Великобританії, Португалії.

Париж, Франція
Лондон, Великобританія

О 4 ранку Новий рік прийшов до Бразилії.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

О 7-й ранку по Києву Новий рік почали святкувати в Оттаві (Канада) і в США — Вашингтон і Нью-Йорк.

Оттава, Канада
Нью-Йорк, США

Додамо, що пізніше за всіх Новий 2022-й рік зустрінуть жителі Самоа — о 13:00 1 січня.

Як раніше писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський назвав закінчення війни на Донбасі головною метою у своєму новорічному зверненні. Ця заява прозвучала на тлі збільшення російського контингенту біля українських кордонів не тільки з боку ОРДЛО, а й з півночі і з півдня.

Теги:
#Новий рік #Свята #Феєрверки
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