Украинский медик из США о катастрофической ситуации с COVID-19: отменяются шоу, авиарейсы и плановые операции

Сотрудникам больниц даже двухнедельный карантин сократили втрое - некому работать

Очередные волны коронавирусной инфекции накрывают и накрывают страны, где, казалось бы, положение с рекомендуемой ВОЗ вакцинацией, гораздо лучше нашего украинского. И если сначала это была лишь одна разновидность Covid-19, то потом вирус начал мутировать, меняя симптомы, течение заболевания и влияние на разные группы населения. Кажется, совсем недавно появился штамм "Дельта", как за ним последовал "Дельта плюс", а затем и "Омикрон".

В Украине после нескольких дней праздничного затишья количество заразившихся и летальных случаев резко рвануло вверх. А что же происходит в других странах, где наряду с активной вакцинацией также рьяно выступают с протестами антивакцинаторы?

35-летняя уроженка Мелитополя, которая сейчас проживает в США и работает операционной медсестрой в Нью-Йорке, рассказала в Инстаграме о том, какая там складывается ситуация с "короной" в начале 2022 года.

Ксения Жукова работает медсестрой в больнице Нью-Йорка

"В общем, дела у нас плохо, — пишет Ксения Жукова. — В понедельник в США был зарегистрирован мировой рекорд по количеству заболевших — больше миллиона человек. За ОДИН день. Это только те, кто пошёл и сдал тест, а сколько таких, кто не пошёл или чей тест был утерян (мой случай)?".

Далее она рассказывает о положении дел в одном из крупнейших городов Америки, уже основываясь на знакомых и близких ей фактах.

Сотрудники заражаются, но снова должны выходить на работу

"В Нью-Йорке все еще хуже. Закрываются Бродвейские шоу, отменяются концерты, рейсы в аэропортах. У нас в больнице снова ужесточились правила посещения. Четверть кроватей заполнена больными ковидом, все несрочные операции снова отменяют, как 2 года назад. Делаем только экстренные, чтобы освободить кровати для критически больных.

На данный момент я не знаю ни одного человека, кто бы не переболел ковидом.

Всю эту неделю и следующую я работаю без выходных. Некому работать! Некому! У нас переболел ВЕСЬ персонал! Из 6 человек только нашей ночной смены сейчас болеют 4, статистика пугающая. Протокол таков, что, если ты заболел, должен просидеть на карантине 5 дней (вместо 14, как раньше), и даже если ты больной и твой результат положительный — все равно выходи на работу. Многие болеют по второму кругу".

Статистика заражений коронавирусом, "топ-10"

Многих возмущали факты, когда в Украине некоторые непрофильные больницы отказывались принимать пациента, узнав, что он инфицирован коронавирусом. Случается подобное и за рубежом.

"Несколько недель назад к нам привезли пациентку из небольшого городка под Канадой. Ей нужна была срочная операция, но оказалось, что у неё ещё и ковид. Так в итоге ее к нам везли 5 часов, потому что ни один госпиталь по дороге из Канады в Нью-Йорк не мог ее взять — никто не хочет связываться с больными омикроном, он жуть какой заразный.

Кстати, ту пациентку в итоге оперировала наша смена, после чего я и двое моих коллег заболели. Благо, перенесли сравнительно легко, благодаря тому, что были вакцинированы, но все равно приятного мало".

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У девушки много подписчиков из разных стран, потому в комментариях некоторые сообщали, что происходит в их странах.

Nycksen: "Все болеют в Нью-Йорке, я такого не видела. Даже в самом начале все как-то закрылись дома и сидели, хотя не болели, а сейчас ВСЕ вокруг болеют((( Кошмар какой-то".

katyag1909: "У нас 250 ковид-пациентов в Бруклине. Но больные намного легче, умирают очень мало, в интенсивке все еще есть места. Но смущает, что так быстро заполняются койки и обычную медпомощь может быть сложно получить. Есть дети. В основном с сопутствующими (ожирение, диабет) и младенцы до года. Большинство взрослых не вакцинированные. Вакцинированные тоже есть, но болеют легче и, если попали к нам, обычно через пару дней уже домой. Надеюсь через неделю достигнем плато и пойдет на спад!".

Fishkaayna: "То же самое в Канаде. Пару дней назад 49 тыщ новых случаев в день было — это рекордище".

Комментарии к посту Ксении

Russakowalena: "Я из Европы, Норвегия. У нас вся статистика открыта и публикуется. И по статистике, и по тому, что видят врачи, госпитализации сильно смещены в пользу поляков, румын и русскоязычных, т. к. именно эти иммигранты против вакцинации. Зато не против занять койку в больнице".

Тkachenkodaryna: "В юк (United Kingdom) сейчас тоже цифры огромные — кажется, таких не было даже в первую волну… Хотя у большинства стоит полная вакцинация + бустер и переносится легче, но заболевших очень много".

dashka_amerikashka: "Сейчас будут писать, зачем вакцинироваться, если все равно заболеешь. Люди не слышат, что вакцина помогает перенести болезнь легче, она не гарантирует полную защиту. Об этом уже год как говорят, но я постоянно читаю подобные комменты".

Комментарии к посту Ксении

bybochka_v: "А в Беларуси всё спокойно, вируса нет, все меры отменены, маски отменили, карантин отменили, оставили только тем, у кого подтверждённый тест".

"Выглядит все так, будто эта зараза с нами навсегда, будет мутировать каждый год и переноситься многими, как простуда или грипп. Уже пора просто принять этот факт", — делает вывод Ксения. И желает всем: "Берегите себя, не болейте".

По состоянию на утро 11 января коронавирусной болезнью COVID-19 в мире заболело уже более 311 млн человек. По количеству распространения случаев заболевания лидируют США (62,661,272), Индия (35,869,947), Бразилия (22,558,695), а также Великобритания, Франция, Россия, Турция, Германия, Италия, Испания и Аргентина. В первых трех странах также зафиксирована наибольшая смертность от ковида.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине дали "добро" на получение третьей, бустерной дозы вакцины, которая, считается, еще надежнее защитит от болезни.