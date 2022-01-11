Український медик із США про катастрофічну ситуацію з COVID-19: скасовуються шоу, авіарейси та планові операції

Співробітникам лікарень навіть двотижневий карантин скоротили втричі – нема кому працювати

Чергові хвилі коронавірусної інфекції накривають і накривають країни, де, здавалося б, становище з рекомендованою ВООЗ вакцинацією, набагато краще від нашого українського. І якщо спочатку це був лише один різновид Covid-19, то потім вірус почав мутувати, змінюючи симптоми, перебіг захворювання та вплив на різні групи населення. Здається, зовсім недавно з’явився штам "Дельта", як за ним пішов "Дельта плюс", а потім і "Омікрон".

В Україні після кількох днів святкового затишшя кількість літальних випадків та тих, що заразилися, різко рвонуло вгору. А що ж відбувається в інших країнах, де поряд з активною вакцинацією також завзято виступають із протестами антивакцинатори?

35-річна уродженка Мелітополя, яка зараз проживає в США та працює операційною медсестрою у Нью-Йорку, розповіла в Інстаграмі про те, яка там складається ситуація з "короною" на початку 2022 року.

Ксенія Жукова працює медсестрою у лікарні Нью-Йорка

"Загалом, справи у нас погані, — пише Ксенія Жукова. — У понеділок у США був зареєстрований світовий рекорд за кількістю хворих — більше мільйона людей. За ОДИН день. Це тільки ті, хто пішов і склав тест, а скільки таких, хто не пішов чи чий тест був втрачений (мій випадок)?

Далі вона розповідає про стан справ в одному з найбільших міст Америки, вже ґрунтуючись на знайомих та близьких їй фактах.

Співробітники заражаються, але знову мають виходити працювати

"У Нью-Йорку все ще гірше. Закриваються Бродвейські шоу, скасовуються концерти, рейси в аеропортах. У нас у лікарні знову посилилися правила відвідування. Чверть ліжок заповнена хворими ковідом, всі нетермінові операції знову скасовують, як 2 роки тому. Робимо тільки екстрені, щоб звільнити ліжка для критичних хворих.

На даний час я не знаю жодної людини, яка б не перехворіла на ковід.

Весь цей тиждень і наступний я працюю без вихідних. Нема кому працювати! Нема кому! У нас перехворів ВЕСЬ персонал! З 6 людей тільки нашої нічної зміни зараз хворіють 4, статистика страшна. Протокол такий, що якщо ти захворів, маєш просидіти на карантині 5 днів (замість 14, як раніше), і навіть якщо ти хворий і твій результат позитивний — все одно виходь на роботу. Багато хто хворіє по другому колу".

Статистика заражень коронавірусом, "топ-10"

Багатьох обурювали факти, коли в Україні деякі непрофільні лікарні відмовлялися приймати пацієнта, дізнавшись, що він був інфікований коронавірусом. Трапляється таке і за кордоном.

"Кілька тижнів тому до нас привезли пацієнтку з невеликого містечка під Канадою. Їй потрібна була термінова операція, але виявилося, що у неї ще й ковід. Так у результаті її до нас везли 5 годин, бо жоден шпиталь дорогою з Канади в Нью-Йорк не міг її взяти — ніхто не хоче зв’язуватися з хворими на Омікрон, він жах який заразний.

До речі, ту пацієнтку в результаті оперувала наша зміна, після чого я та двоє моїх колег захворіли. Благо, перенесли порівняно легко завдяки тому, що були вакциновані, але все одно приємного мало».

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У дівчини багато передплатників із різних куточків світу, тому у коментарях деякі повідомляли, що відбувається у їхніх країнах.

Nycksen: "Всі хворіють у Нью-Йорку, я такого не бачила. Навіть на самому початку всі якось зачинилися вдома і сиділи, хоча не хворіли, а зараз ВСІ довкола хворіють((( Кошмар якийсь".

katyag1909: "У нас 250 ковід-пацієнтів у Брукліні. Але хворі набагато легше, помирають дуже мало, в "інтенсивці" все ще є місця. Але бентежить, що так швидко заповнюються ліжка та звичайну медичну допомогу може бути складно отримати. Є діти. Здебільшого з супутніми (ожиріння, діабет) та немовлята до року. Більшість дорослих не вакциновані. Вакциновані теж є, але хворіють легше і, якщо потрапили до нас, зазвичай через пару днів уже додому. Сподіваюся, за тиждень досягнемо плато і піде на спад!”.

Fishkaayna: "Те ж саме в Канаді. Кілька днів тому 49 тисяч нових випадків на день було — це рекордище".

Коментарі до поста Ксенії

Russakowalena: "Я з Європи, Норвегія. У нас вся статистика відкрита і публікується. І за статистикою, і за тим, що бачать лікарі, госпіталізації сильно зміщені на користь поляків, румун та російськомовних, тому що саме ці іммігранти проти вакцинації. Натомість не проти зайняти ліжко у лікарні".

Тkachenkodaryna: "У юк (United Kingdom) зараз теж цифри величезні — здається, таких не було навіть у першу хвилю… Хоча у більшості стоїть повна вакцинація + бустер і переноситься легше, але хворих дуже багато".

dashka_amerikashka : "Зараз писатимуть, навіщо вакцинуватися, якщо все одно захворієш. Люди не чують, що вакцина допомагає перенести хворобу легше, вона не гарантує повного захисту. Про це вже рік як кажуть, але я постійно читаю подібні коментарі".

Коментарі до поста Ксенії

bybochka_v: "А в Білорусі все спокійно, вірусу немає, всі заходи скасовані, маски скасували, карантин скасували, залишили тільки тим, хто має підтверджений тест".

"Виглядає все так, ніби ця зараза з нами назавжди, мутуватиме щороку і переноситиметься багатьма, як застуда чи грип. Вже час просто прийняти цей факт", — робить висновок Ксенія. І бажає всім: "Бережіть себе, не хворійте".

Станом на ранок 11 січня коронавірусною хворобою COVID-19 у світі захворіло вже понад 311 млн людей. За кількістю поширення випадків захворювання лідирують США (62,661,272), Індія (35,869,947), Бразилія (22,558,695), а також Великобританія, Франція, Росія, Туреччина, Німеччина, Італія, Іспанія та Аргентина. У перших трьох країнах також зафіксовано найбільшу смертність від ковіду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні дали "добро" на отримання третьої, бустерної дози вакцини, яка, вважається, ще надійніше захистить від хвороби.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.