Казахстан отказался отправлять свои войска в Украину по просьбе Путина

В Нур-Султане также не признали "независимость" ОРДЛО

В Казахстане, куда для подавления протестов недавно вводили войска ОДКБ, отказались поддерживать российского президента Владимира Путина в его войне против Украины.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что власти страны отклонили просьбу Москвы о том, чтобы Казахстан принял участие во вторжении.

Также сообщается, что страна отказалась признавать "независимость" т.н. "ЛДНР", как это до начала вторжения сделала Россия.

Оба эти решения уже были одобрительно восприняты Соединенными Штатами Америки.

Как сообщалось ранее, вторжение России в Украину началось в ночь на 24 февраля с ракетных обстрелов, после чего на территорию нашей страны вошли наземные силы.

Позже в тот же день в Украине было введено военное положение.

В ночь на 26 февраля российские военные начали штурм Киева, куда накануне вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины. В городе слышны взрывы и звуки стрельбы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, от исхода этой ночи будет зависеть дальнейшая судьба всей страны.

Согласно официальным данным лишь за 25 февраля на всей территории Украины было убито более тысячи российских оккупантов.