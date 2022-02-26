Казахстан відмовився відправляти свої війська в Україну на прохання Путіна
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У Нур-Султані також не визнали "незалежність" ОРДЛО
У Казахстані, куди для придушення протестів нещодавно вводили війська ОДКБ, відмовилися підтримувати російського президента Володимира Путіна у його війні проти України.
Про це повідомляє NBC.
Зазначається, що влада країни відхилила прохання Москви про те, щоб Казахстан взяв участь у вторгненні.
Також повідомляється, що країна відмовилася визнавати "незалежність" т.зв. "ЛДНР", як це перед вторгненням зробила Росія.
Обидва ці рішення вже були схвально сприйняті Сполученими Штатами Америки.
Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії в Україну почалося в ніч на 24 лютого з ракетного обстрілу, після чого на територію нашої країни увійшли наземні сили.
Пізніше того ж дня в Україні було запроваджено воєнний стан.
У ніч на 26 лютого російські військові розпочали штурм Києва, куди напередодні увійшли військовослужбовці Збройних сил України. У місті чути вибухи та звуки стрілянини.
За словами президента України Володимира Зеленського, від кінця цієї ночі залежатиме подальша доля усієї країни.
Згідно з офіційними даними, лише за 25 лютого на всій території України було вбито понад тисячу російських окупантів.
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