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Казахстан відмовився відправляти свої війська в Україну на прохання Путіна

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Казахстан відмовився спрямовувати війська в Україну Новина оновлена 26 лютого 2022, 04:09
Казахстан відмовився спрямовувати війська в Україну

У Нур-Султані також не визнали "незалежність" ОРДЛО

У Казахстані, куди для придушення протестів нещодавно вводили війська ОДКБ, відмовилися підтримувати російського президента Володимира Путіна у його війні проти України.

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що влада країни відхилила прохання Москви про те, щоб Казахстан взяв участь у вторгненні.

Також повідомляється, що країна відмовилася визнавати "незалежність" т.зв. "ЛДНР", як це перед вторгненням зробила Росія.

Обидва ці рішення вже були схвально сприйняті Сполученими Штатами Америки.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії в Україну почалося в ніч на 24 лютого з ракетного обстрілу, після чого на територію нашої країни увійшли наземні сили.

Пізніше того ж дня в Україні було запроваджено воєнний стан.

У ніч на 26 лютого російські військові розпочали штурм Києва, куди напередодні увійшли військовослужбовці Збройних сил України. У місті чути вибухи та звуки стрілянини.

За словами президента України Володимира Зеленського, від кінця цієї ночі залежатиме подальша доля усієї країни.

Згідно з офіційними даними, лише за 25 лютого на всій території України було вбито понад тисячу російських окупантів.

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#Україна #Росія #Казахстан
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