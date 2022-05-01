"Знак нашего уважения и доверия к Китаю": Украина сделала КНР серьезное предложение

В Киеве рассчитывают, что Китай сможет повлиять на россию

Вслед за предложениями о становлении гарантами безопасности Украины ряду стран Запада аналогичное предложение Киева было направлено и Китаю.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому госинформагентству "Синьхуа".

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", – сказал украинский дипломат.

Кулеба выразил надежду на то, что Китай будет призывать россию к прекращению боевых действий против Украины.

"Это будет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф. Все стороны, включая россию, увидели, что война против Украины – это неправильно", — выразил мнение он.

Также украинский министр отметил, что все следует решать путем переговоров, а не применением силы.

"Надеемся, что Китай и в дальнейшем будет занимать позитивную позицию по отношению к россии, побуждая ее прекратить агрессию, снять блокаду международной торговли и уважать территориальную целостность своих соседей", — сказал министр.

Как сообщалось, первыми о своей готовности стать одной из стран-гарантов безопасности Украины заявили в Великобритании.

Также о своей готовности стать гарантами заявила Италия. При этом Рим выдвинул серьезное условие Украине для этого.

Также и Франция, о чем 8 апреля заявил президент страны Эммануель Макрон.