"Знак нашої поваги та довіри до Китаю": Україна зробила КНР серйозну пропозицію

У Києві розраховують, що Китай зможе вплинути на росію

Після пропозицій про становлення гарантами безпеки України ряду країн Заходу аналогічна пропозиція Києва була надіслана і Китаю.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю китайському держінформагентству "Сіньхуа".

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України, це знак нашої поваги та довіри до КНР", – сказав український дипломат.

Кулеба висловив сподівання, що Китай закликатиме росію до припинення бойових дій проти України.

"Це буде важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам. Усі сторони, включаючи росію, побачили, що війна проти України – це неправильно", — висловив думку він.

Також український міністр зазначив, що все слід вирішувати шляхом переговорів, а не застосуванням сили.

"Сподіваємося, що Китай і надалі займатиме позитивну позицію щодо росії, спонукаючи її припинити агресію, зняти блокаду міжнародної торгівлі та поважати територіальну цілісність своїх сусідів", — сказав міністр.

Як повідомлялося, першими про свою готовність стати однією з країн-гарантів безпеки України заявили у Великій Британії.

Також про свою готовність стати гарантами заявила Італія. При цьому Рим висунув серйозну умову для цього України.

Також і Франція, про що 8 квітня заявив президент Еммануель Макрон.