Власти Грузии "сдали" россии своих добровольцев в Украине? Назревает большой скандал

Сами военные считают, что утечка произошла из архива Минобороны Грузии

Минобороны Грузии могло передать кремлю информацию о своих бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов. Речь может идти о передаче личных дел грузин, одно из которых вообще попало в руки боевиков так называемой "ЛНР".

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари".

Отмечается, что личные дела некоторых грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", которая выдала фото дел таким образом, якобы они были найдены на тренировочной базе украинских военных под Лисичанском.

В одной из "найденных" россиянами папок было личное дело грузинского офицера Михеила Камхадзе, присоединившегося к рядам Вооруженных сил Украины еще в 2017 году. Оккупанты обнародовали всю информацию о нем и членах его семьи — в том числе адреса и места их работы. При этом военнослужащий утверждает, что он никогда не был в Лисичанске и подозревает, что папку с его личным делом передал россиянам кто-нибудь из работников архивного департамента Минобороны Грузии.

А другой грузин, документы которого оказались у россиян, Надим Хмаладзе отметил, что данные о нем и его семье выложили в одном из Telegram-каналов роспропаганды еще в марте, но он и не подозревает, как личное дело могло попасть в руки российских спецслужб.

Примечательно, что почти сразу после выхода расследования "Мтавари" на экраны грузинская оппозиция обвинила действующие власти Грузии в "измене и коллаборационизме", отметив, что у россии есть серьезное влияние на Минобороны Грузии.

Следует добавить, что Министерство обороны Грузии позже во вторник опровергло данные грузинского телеканала "Мтавари". Ведомство утверждает, что личное дело бывшего грузинского военнослужащего Михеила Камхадзе, фигурирующего в сюжете "Мтавари", было передано в соответствующий районный комиссариат.

"Таким образом, личные дела офицеров резерва не могут попасть за пределы ведомства. Соответствующие службы установят, являются ли показанные в СМИ документы действительно личным делом и где именно в Украине они были найдены", – говорится в сообщении

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока власти Грузии прогибаются под россию, грузины делают все, чтобы помочь Украине. Так, грузинский учитель Ладо Апзахава сумел собрать 700 тысяч долларов, выставив на продажу две памятные ему вещи – кольцо матери и собственную медаль отличия педагога.