Влада Грузії "здала" росії своїх добровольців в Україні? Назріває великий скандал

Самі військові вважають, що витік стався з архіву Міноборони Грузії

Міноборони Грузії могло передати кремлю інформацію про своїх колишній військових, які воюють в Україні проти російських окупантів. Мова може йти про передачу особових справ грузинів, одна з яких взагалі потрапила в руки бойовиків так званої "ЛНР".

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі".

Зазначається, що особові справи деяких грузинських військових потрапили до рук так званої "народної прокуратури ЛНР", яка видала фото справ таким чином, нібито їх було знайдено на тренувальній базі українських військових під Лисичанськом.

В одній зі "знайдених" росіянами тек була особова справа грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який приєднався до лав Збройних сил України ще у 2017 році. Окупанти оприлюднили всю інформацію про нього та членів його сім'ї — в тому числі адреси та місця їх роботи. При цьому військовослужбовець стверджує, що він ніколи не був у Лисичанську й підозрює, що теку з його особовою справою передав росіянам хтось з працівників архівного департаменту Міноборони Грузії.

А інший грузин, документи якого виявилися у росіян, Надим Хмаладзе зазначив, що дані про нього та його сім'ю виклали в одному з Telegram-каналів роспропаганди ще у березні, але він й гадки не має, як особова справа могла потрапити до рук російських спецслужб.

Примітно, що майже одразу після виходу розслідування "Мтаварі" на екрани грузинська опозиція звинуватила чинну владу Грузії в "зраді та колабораціонізмі", зазначивши, що росія має серйозний вплив на Міноборони Грузії.

Слід додати, Міністерство оборони Грузії пізніше у вівторок заперечило дані грузинського телеканалу "Мтаварі". Відомство стверджує, що особова справа колишнього грузинського військовослужбовця Міхеїла Камхадзе, який фігурує в сюжеті "Мтаварі", була передана до відповідного районного комісаріату.

"Таким чином, особові справи офіцерів резерву не можуть потрапити за межі відомства. Відповідні служби встановлять, чи є показані у ЗМІ документи справді особовою справою і де саме в Україні вони були знайдені", – йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки влада Грузії прогинається під росію, грузини роблять все, щоб допомогти Україні. Так, грузинський вчитель Ладо Апзахава зумів зібрати 700 тисяч доларів, виставивши на продаж дві пам’ятні йому речі — перстень матері та власну медаль відзнаки педагога.