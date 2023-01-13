Германия и Великобритания сделают заявления по танкам для Украины - СМИ узнали даты

Решение может быть принято уже со дня на день

Вслед за заявлением польского президента Анджея Дуды о предоставлении Украине танков Leopard в рамках международной коалиции еще две страны вскоре могут сделать аналогичные заявления. По данным СМИ, этими странами будут Германия и Великобритания.

Как передает агентство Bloomberg, со ссылкой на немецких чиновников, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит поставить Leopard Украине. Сообщается, что решение может быть принято до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе Рамштайн 20 января. Четкое сообщение о Leopard, по данным СМИ, должна будет озвучить министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

При этом отмечается, что в настоящий момент до конца остается непонятным то, будет ли решение Германии касаться только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.

В тоже время, как пишет британская The Guardian, правительство Великобритании также может объявить о решении передать Украине свои боевые танки Challenger 2. Речь идет о 10 единицах. В материале указывается, что Украина уверена, что Великобритания объявит о своих планах в ближайшее время.

"Официальное объявление ожидается в понедельник, но украинские источники указали, что они поняли, что Великобритания уже приняла решение в пользу (поставок — Ред)", — пишет СМИ.

Отмечается, что наша страна надеется, что этот шаг поможет и Германии, наконец, разрешить реэкспорт своих Leopard 2 в воюющую страну.

Напомним, ранее мы писали о том, что хотя в настоящее время в Германии еще не изменили свою позицию относительно нежелания предоставить Украине танки Leopard 2 там уже начались разговоры о необходимости приспосабливаться к новым реалиям.