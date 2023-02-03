"Нельзя одновременно сосать и дуть". О чем говорил Борис Джонсон в Атлантическом совете

Украинцы все равно победят, уверен экс-премьер Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно в который раз посетил Киев, выступил в Атлантическом совете в поддержку скорейшего вооружения Украины. В ходе дискуссии с бывшим послом США в нашей стране Джоном Хербстом Джонсон указал на большие риски, которые несет Запад в случае поражения Украины в войне. "Телеграф" собрал самые важные аргументы этой дискуссии. Итак, о чем говорил Борис Джонсон.

Почему путин не будет применять ядерное оружие

Джонсон заявил, что путин "не будет применять ядерное оружие" потому, что в таком случае от него отвернутся все политические партнеры россии, в первую очередь, Китай. А Индия, страны Африки и Латинской Америки также лишат его своей поддержки. Санкции при этом ужесточат так, что рф "столкнется с серьезными экономическими последствиями". Не говоря уж о том, что ядерный удар путина "наполнит ужасом его собственный народ". Более того, как считает Джонсон, это все равно не положит конец войне: "Украинцы будут сражаться и победят".

О китайской угрозе

Джонсон высоко оценил военную и финансовую поддержку Киева со стороны США, благодаря которой кремлю не удался задуманный "блицкриг": "Тьма упала бы на молодую европейскую демократию, и на оккупированных территориях мы бы увидели истинное обличье путинской Украины".

Падение Киева, считает экс-премьер, придало бы кремлю смелости "усилить запугивание и угрозы в отношении каждой страны и региона на окраинах советской империи". Кроме того, это бы дало четкий сигнал Китаю "о нежелании Запада отстаивать свободу и демократию". По мнению Джонсона, вторжение россии в Украину – "это пробный прогон для Си Цзиньпина", который продолжает внимательно анализировать ход войны, чтобы понимать, насколько далеко может пойти Китай в развязывании своей агрессии.

"Нерешительность увеличивает опасность со стороны Китая, поэтому помощь Украине в интересах всего Запада", – заявил экс-премьер.

Почему поражение Украины усугубит экономический кризис в ЕС и США

"Бесполезно сейчас рассуждать о том, что будет с кремлем, с россией, с карьерой путина. Думать надо о том, как помочь Украине сейчас", — подчеркнул Борис Джонсон.

Если Запад предоставит Украине необходимое оружие, это не просто спасет тысячи украинских жизней. Это еще и даст возможность превентивно устранить угрозу российской агрессии в Грузии, Молдове, странах Балтии и Восточной Европы. А в странах Западной Европы это позволило бы устранить риск дальнейшей стагнации в экономике, энергоснабжении и продовольственной системе.

Для Америки дальнейшее пребывание путина у власти означает, что еще нескольким поколениям американцев придется нести на плечах расходы на безопасность Европы.

"Считать пенни (или центы, в вашем случае) и экономить на помощи Украине — это фальшивая, обманчивая экономия, — подчеркнул Джонсон. — За очень небольшие деньги мы восстановим стабильность международного порядка. Подумайте. Всего 5-6% ежегодного американского военного бюджета разрушают от 20% до 50% путинской военной машины".

Он назвал "коллективной ошибкой" Запада то, что путину спустили с рук оккупацию Крыма и развязывание войны на Донбассе: "Нельзя сосать и дуть одновременно. Это наш провал, это в нашей позиции вместо ясных сигналов была двусмысленность".

Как украинцы умеют воевать

Убеждая ускорить и приумножить военную помощь Украине, Джонсон отметил, что украинцы "доказали, что способны использовать наши технологии для нанесения массированного разрушительного эффекта". Поэтому, уверен экс-премьер, обучение пилотов ВСУ управлению западными истребителями не займет много времени.

Он напомнил о польских летчиках, которые во время Битвы за Британию "прекрасно овладели управлением Нurricanes" и отважно сражались в Королевских воздушных силах (Royal Air Force, RAF — Ред.). Польские пилоты, прославившиеся во время Второй мировой войны своей отвагой на грани безрассудства, сбивали один из семи нацистских самолетов, уничтоженных RAF.

Джонсон также дал отпор критикам, уверяющим, что помощь Украине истощает западные арсеналы: "Какой смысл в этом вооружении в Северной Каролине или Эльзасе? Зачем нужны танки Challenger в прекрасных деревнях Уилтшира — это вполне безопасное место, я вас уверяю, когда украинцы могут применить все это, чтобы закончить войну?"

Какие возможности Западу даст восстановление Украины

Джонсон отметил, что хотя в Украине есть внутренние проблемы, и даже признал существование коррупции в нашей стране, он отметил, что ее объемы не сравнятся с тотальной коррупцией по всей вертикали путинской власти. А главное, в Украине работают принципы демократии, в отличие от рф, где всем и так понятно, кто победит на ближайших выборах.

"В реконструкции Украины — колоссальные возможности для инвесторов и бизнесменов, — уверен Джонсон. — Это прекрасная страна, в которую, несомненно, стоит крупно инвестировать, это потрясающий народ, им нужны новые технологии. Нужно только помочь им решить проблему Путина. Он залижет раны, перегруппируется и вернется с новой войной".

Напомним, что США готовят масштабный пакет помощи Украине и все громче говорят о необходимости поставок дальнобойных ракет ВСУ.