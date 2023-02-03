"Не можна одночасно смоктати і дути". Про що говорив Борис Джонсон в Атлантичній раді

Українці все одно переможуть, впевнений екс-прем’єр Великої Британії.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який недавно вкотре відвідав Київ, виступив в Атлантичній раді на підтримку якнайшвидшого озброєння України. У ході дискусії з колишнім послом США в нашій країні Джоном Хербстом Джонсон зазначив великі ризики, які несе Захід у разі поразки України у війні. "Телеграф" зібрав найважливіші аргументи цієї дискусії. Отже, що казав Борис Джонсон.

Чому путін не застосує ядерну зброю

Джонсон заявив, що путін "не застосує ядерну зброю", бо в такому разі від нього відвернуться всі політичні партнери Росії, насамперед Китай. А Індія, країни Африки та Латинської Америки також позбавлять його підтримки. Санкції при цьому посилять так, що росія "зіткнеться з серйозними економічними наслідками". Не кажучи вже про те, що ядерний удар путіна "наповнить жахом його власний народ". Більше того, як вважає Джонсон, це все одно не покладе край війні: "Українці будуть боротися і переможуть".

Про китайську загрозу

Джонсон високо оцінив військову та фінансову підтримку Києва з боку США, завдяки якій кремлю не вдався задуманий "бліцкриг": "Темрява впала б на молоду європейську демократію, і на окупованих територіях ми побачили б справжнє обличчя путінської України".

Падіння Києва, вважає екс-прем’єр, додало б кремлю сміливості "посилити залякування та погрози щодо кожної країни та регіону на околицях радянської імперії". Крім того, це дало б чіткий сигнал Китаю "про небажання Заходу відстоювати свободу і демократію". На думку Джонсона, вторгнення росії в Україну – "це пробний прогін для Сі Цзіньпіна", який продовжує уважно аналізувати хід війни, щоб розуміти, наскільки далеко може піти Китай у розв’язанні своєї агресії.

"Нерішучість збільшує небезпеку з боку Китаю, тому допомога Україні йде на користь усього Заходу", — заявив екс-прем’єр.

Чому поразка України посилить економічну кризу в ЄС та США

"Нема сенсу зараз розмірковувати про те, що буде з кремлем, з росією, з кар’єрою путіна. Думати треба про те, як допомогти Україні зараз", — підкреслив Борис Джонсон.

Якщо Захід надасть Україні потрібну зброю, це не просто врятує тисячі українських життів. Це ще й дасть змогу превентивно усунути загрозу російській агресії у Грузії, Молдові, країнах Балтії та Східної Європи. А в країнах Західної Європи це дозволило б усунути ризик подальшої стагнації в економіці, енергопостачанні та продовольчій системі.

Для Америки подальше перебування путіна при владі означає, що ще декільком поколінням американців доведеться нести на плечах витрати на безпеку Європи.

"Рахувати пенні (або центи, у вашому випадку) й заощаджувати на допомозі Україні — це фальшива, оманлива економія, — наголосив Джонсон. — За дуже невеликі гроші ми відновимо стабільність міжнародного порядку. Подумайте. Усього 5-6% щорічного американського військового бюджету руйнують від 20% до 50% путінської військової машини".

Він назвав "колективною помилкою" Заходу те, що путіну спустили з рук окупацію Криму і розв’язання війни на Донбасі: "Не можна смоктати і дути одночасно. Це наш провал, це була двозначність замість ясних сигналів у нашій позиції".

Як українці вміють воювати

Переконуючи прискорити і примножити військову допомогу Україні, Джонсон зазначив, що українці "довели, що здатні використовувати наші технології для завдавання масованого руйнівного ефекту". Тому, впевнений екс-прем’єр, навчання пілотів ЗСУ управлінню західними винищувачами не триватиме багато часу.

Він нагадав про польських льотчиків, які під час Битви за Британію "чудово опанували управління Нurricanes" і сміливо билися в Королівських повітряних силах (Royal Air Force, RAF — Ред.). Польські пілоти, які прославилися під час Другої світової війни своєю відвагою на межі безрозсудства, збивали один із семи нацистських літаків, знищених RAF.

Джонсон також дав відсіч критикам, які запевняють, що допомога Україні виснажує західні арсенали: "Який сенс у цьому озброєнні в Північній Кароліні чи Ельзасі? Навіщо потрібні танки Challenger у чудових селах Уїлтширу — це цілком безпечне місце, я вас запевняю, — в той час, коли українці можуть застосувати все це, щоби закінчити війну".

Які можливості Заходу дасть відновлення України

Джонсон зазначив, що хоча в Україні є внутрішні проблеми і навіть визнав існування корупції в нашій країні, він зазначив, що її обсяги не зрівняються з тотальною корупцією по всій вертикалі путінської влади. А головне, в Україні працюють принципи демократії, на відміну від росії, де всім і так зрозуміло, хто переможе на найближчих виборах.

"У реконструкції України — колосальні можливості для інвесторів і бізнесменів, — упевнений Джонсон. — Це прекрасна країна, в яку, безсумнівно, варто інвестувати, це приголомшливий народ, їм потрібні нові технології. Потрібно тільки допомогти їм вирішити проблему путіна. Бо він залиже рани, перегрупується і повернеться з новою війною".

Нагадаємо, що США готують масштабний пакет допомоги Україні і дедалі голосніше кажуть про необхідність постачання далекобійних ракет ЗСУ.