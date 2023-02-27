"Ваша война мешает нам торговать" - на что рассчитывает Китай с его попытками примирения Украины и рф

Что Китай теряет из-за войны, что приобретает, и как это может сказаться на Украине

Китай обнародовал 24 февраля свой проект мирного плана свой проект мирного плана по урегулированию "конфликта" между Россией и Украиной. Его тезисы уже изучают в Киеве, Москве и Вашингтоне. Вряд ли миротворчество Пекина что-то сильно изменит, но нам важно понимать: что Китай теряет из-за войны, что приобретает, и как это может сказаться на Украине.

22 февраля Владимир Путин в Москве встретился с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и заявил, что Москва ждет с визитом китайского лидера Си Цзиньпина. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина планируется в 20-х числах апреля, сообщил позднее источник в кремлёвском пуле.

Для Пекина на первом месте экономические вопросы

С самого начала активной фазы войны Китай занял свою излюбленную позицию "Я в стороне в белом пальто". В Пекине войну скромно называют "конфликтом", призывают к миру и указывают, что "все неправы, но США и Запад в целом неправы больше". Китайская разведка пристально изучает ход войны как первого за долгие годы крупномасштабного конвенционного военного столкновения. А китайские политики спокойно взвешивают – какие выгоды Пекин может получить, а в чём – потерять.

Что интересно, в России хотя и любят говорить что-то вроде "Китай наш союзник в борьбе с Коллективным Западом", но в реальности признаются: хотя Китаю не выгодна смена власти в России на проамериканский режим, но жертвовать своими экономическими интересами для решения российских военно-политических проблем он не будет. Для Китая важно показать свою приверженность ценностям мира и гармоничного развития народов, но ровно в той мере, насколько это необходимо для собственного политического позиционирования как второй сверхдержавы мира. Поэтому Китай по большому счету устроит негативный ответ США на его мирный план – такой ответ будет важным аргументом в политической риторике его лидеров и переговорах с их участием.

В свою очередь, на Западе, как пишет Time, аналитики полагают, что мотивы участия Китая в разрешении украинского конфликта могут быть как простыми – нежелание остаться в стороне, так и сложными – не допустить возникновения политического вакуума вдоль северной границы Китая. Мирная инициатива Ван И – это смелый шаг, который вызывает много вопросов, в частности, обладает ли Китай дипломатическими ресурсами для достижения приемлемого для обеих сторон решения. Аудиторией Китая все больше становится так называемый Глобальный Юг, и, делая упор на "мир и диалог", как бы нечетко это ни звучало, Китай может занять моральную высоту над США в своем взаимодействии с развивающимся миром.

На самом деле для Китая сейчас на первом месте вопросы не геополитические, а экономические. Коронакризис сильно подкосил китайскую промышленность, а затем к нему добавились энергетический кризис и обвал строительной отрасли.

Рост Китая строился на двух базовых вещах: инфраструктура и экспорт. И обе эти составляющие сейчас под вопросом. Инфраструктура (включая жильё) возводилась за счёт наращивания долга. Сейчас он стал просто безумным: госдолг Китая приближается к 350% ВВП. При этом страна близка к исчерпанию дешёвых рабочих рук из деревни. А дальше, учитывая очень низкую рождаемость в Китае (примерно 1,2 ребёнка на женщину) будет только хуже. Кроме того, китайское общество быстро стареет: средний возраст в стране достиг 38,5 года.

Проблема экспортной экономики стала ясна после введения Западом блокады России. Стало понятно, что теоретически такое же может случиться и с Китаем. А Китай намного сильнее, чем РФ, зависит от мировой торговли. Китаю неизбежно придётся развиваться по пути западного общества – строить потребительскую экономику, увеличивать вложения в социальные программы и человеческий капитал. Но для сохранения власти компартии всё равно нужно обеспечивать доступ китайских товаров на мировые рынки.

И вот тут-то мы и упираемся в китайскую глобальную инициативу "Один пояс – один путь", а также её локальный проект – "Новый Шёлковый Путь". То есть сухопутный маршрут доставки китайских товаров в ЕС через Россию, Казахстан и Беларусь.

Кому достанутся Донбасс и Крым, китайцам безразлично

Сама по себе инициатива "Один пояс – один путь", если отбросить красивые китайские слова о сотрудничестве, основана на активной скупке инфраструктурных объектов по всему миру. При этом китайские компании за рубежом часто пренебрегали этическими и правовыми нормами, работали непрозрачно, не брезговали подкупами и шантажом. "Токсичность" китайских инвестиций достигла критического уровня, но для многих стран китайские деньги в рамках проекта "Один пояс – один путь" были единственной возможностью строить новые автомагистрали, мосты, морские порты или высоковольтные линии электропередачи.

Газета Financial Times указывает, что с момента запуска проекта "Один пояс – один путь" в 2013 году совокупный объём инвестиций Китая в различные страны составил $932 млрд. FT называет Россию одним из главных бенефициаров проекта: с 2013 года КНР вложила в Россию более $30 млрд.

Ещё около $15 млрд Китай вложил в Беларусь – "бутылочное горлышко" всего проекта – чтобы построить там исполинские логистические центры, склады и производства на самой границе с Евросоюзом – вторым по размеру рынком китайских товаров.

Однако война всё поломала из-за санкций и общего обострения отношений между Европой и РФ/РБ. Перевозки из Китая по "Новому Шёлковому пути" резко упали, и результат не заставил себя ждать: инвестиции Китая в Россию в рамках проекта "Один пояс – один путь" в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля. В том числе – из-за нежелания Пекина попасть под санкции из-за сделок с Россией. Это произошло впервые с момента запуска программы в 2013 году. В 2021-м Москва в качестве инвестиций в транспортную инфраструктуру получила от Пекина около $2 млрд.

Но понятно, что пока "Новый Шёлковый Путь" простаивает – Китай терпит убытки. Чтобы этих убытков не было, чтобы транзитный маршрут работал, – в Восточной Европе должен быть мир. Так что Пекин и в самом деле заинтересован не только в прекращении боевых действий, но и в снятии с РФ и с Беларуси максимального количества санкций. А кому по итогу достанутся Донбасс и Крым – китайцам безразлично.

КНР не допустит распада России даже в случае её поражения в войне

Китай не допустит распада России даже в случае её поражения в войне, так как это предполагает установление марионеточного прозападного правительства – соответственно, антикитайского. С другой стороны, экономические, финансовые и технологические отношения с коллективным Западом слишком важны для Китая. Пекин умеет считать выгоду, а потому предпочитает "перетерпеть" неблагоприятный для него период. Это более выигрышная модель, чем шизопатриотическое российское хлопанье дверью, угрозы "ударов возмездия" и разрыв отношений с Западом.

Пекин, конечно, претендует на мировое доминирование, но прежде, чем вступить в жёсткую конфронтацию с Западом, он ещё должен извлечь всю выгоду из торговли с ним, создать экономический и технологический плацдарм для автономного существования, выстроить прочную внешнеполитическую базу из союзников — сформировать альянс лояльных стран.

Китай, с одной стороны, создает форпост между Востоком и Западом, когда Россия выступает тараном западных проектов. Смещение фокуса внимания США с Китая на Россию выгодно Пекину – оно даёт ему время решить собственные экономические и политические задачи. При этом растянутое во времени поражение России позволит Китаю получать сырье со скидкой, так как кроме Индии и Китая у России нет крупных и платежеспособных партнеров.

К слову, в России также понимают, что китайский интерес к РФ обусловлен прежде всего экономикой. Вот что говорит глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков: "У Китая относительно России имеются свои интересы. Он заинтересован в том, чтобы не только иметь крепкий и дружественный тыл в лице России, но и в том, чтобы иметь рядом с собой слабого, а также экономически, а позже и политически, полностью зависимого от него партнера. Китай никогда не заявлял, что он является союзником России, он все время стремится сохранить за собой свободу маневра. Экономические отношения России и Китая растут, но экономические отношения Китая с ЕС и США намного превосходят их".

Мир в Украине нужен Китаю, чтобы делать бизнес

Украина с самого начала не рассматривалась в Пекине как элемент "Нового Шелкового Пути" – из-за конфликта на Донбассе, слабой транспортной инфраструктуры, отсутствия крупных логистических центров на границе с ЕС и слабого централизованного управления. По всем этим пунктам авторитарная Беларусь выигрывала, так что именно ей достались инвестиции. Но в результате теперь Минск сильно зависит от Пекина, а мир в Украине нужен Китаю, чтобы просто делать бизнес.

Остается вопрос: как нынешние действия Китая связаны с выступлениями Джо Байдена в Киеве и Варшаве? Ну или наоборот – насколько выступления Байдена учитывают позицию Пекина?

Учитывают. Две крупнейшие экономики мира при всех противоречиях Вашингтона и Пекина всё же слишком тесно связаны друг с другом, чтобы просто так скатиться в холодную войну. Промышленная база США, включая цепочки поставок и инфраструктуру, слишком уязвима в потенциальных конфликтах с Китаем. Для снижения этих рисков необходима комплексная стратегия модернизации промышленной базы.

В своем докладе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) призывает к разработке новой национальной стратегии США, направленной на снижение зависимости от Китая и повышение устойчивости, гибкости и инновационности промышленной базы страны. Одна из ключевых рекомендаций – создать новую промышленную политику для США, чтобы снизить зависимость США от Китая в области критически важных материалов и технологий. Другая рекомендация – укрепить системы экспортного контроля и проверки инвестиций, чтобы предотвратить попадание в руки Китая технологий и разработок, которые могут быть использованы в военных целях. Также предлагается предотвращать приобретение американских фирм китайскими компаниями.

Вот только чтобы всё это выполнить, требуется время. Так что Джо Байден сейчас не готов и не хочет усиливать конфронтацию с Китаем – пусть даже от него этого требуют республиканцы. Его посыл товарищу Си таков: "Просто не помогайте России оружием, а мы не тронем ваши интересы в Европе". И всё. Все остальные разборки – потом, когда замолчат орудия.

Китай такой расклад явно устраивает. После поражения России он восстановит транзит по "Новому Шелковому Пути", только платить за этот транзит уже можно будет меньше. А сырьё из России для Китая уже подешевело – и продолжит дешеветь по мере ослабления и распада РФ.