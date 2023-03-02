Блинкен и лавров поговорили впервые с января 2022: что в результате

В Нью-Дели состоялся ряд важнейших встреч

В ходе саммита в столице Индии Нью-Дели, где собрались министры иностранных дел стран "Большой двадцатки", государственный секретарь США Энтони Блинкен лично встретился с главой МИД рф сергеем лавровым, который сегодня уже успел отличиться. Это была их первая встреча с января 2022 года.

Блинкен с лавровым разговаривали около 10 минут. По словам высокопоставленного американского чиновника, госсекретарь заверил министра иностранных дел россии, что Штаты намерены поддерживать Украину "столько, сколько это будет нужно". Об этом пишет Reuters.

Кроме того, он призвал россию отменить решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, о котором российский диктатор владимир путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля.

В то же время, как передает Sky News, Блинкен также призвал москву освободить задержанного американца Пола Уилана, который был захвачен в россии в 2018 году.

Представитель США не озвучил реакцию лаврова на слова госсекретаря, но подчеркнул, что у самого Блинкена нет впечатления, что в ближайшее время после этих обсуждений в россии произойдут какие-либо изменения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, министры иностранных дел стран G20 в ходе саммита не пришли к соглашению по описанию войны, которую россия начала против Украины.