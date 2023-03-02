Блінкен і лавров поговорили вперше з січня 2022 року: що в результаті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Державний секретар США Ентоні Блінкен особисто зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті G20. Це була їхня перша зустріч із січня 2022 року.
У ході діалогу Блінкен запевнив лаврова, що Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки це буде потрібно". Про це повідомляє Reuters.
Крім того, держсекретар США закликав росію скасувати рішення про зупинення участі у ДСНО. Проте відповідь лаврова джерело не уточнює.
Новина доповнюється…