Возле Крыма замечены британский разведчик и истребители

Власти Великобритании пока никак не объяснили полеты своих самолетов возле побережья Крыма

Британский стратегический радиотехнический разведчик Boeing RC-135V замечен в акватории Черного моря 24 марта. Он летает неподалеку от Крыма в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. На карте в режиме реального времени можно заметить, как три самолета Королевских воздушных сил Великобритании летают вблизи крымского полуострова в западной части акватории Черного моря.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что британские самолеты вошли в так называемую "запретную полетную зону россии". Официальные представители Великобритании пока никак не прокомментировали происходящее. На кадрах с радара видно, что три самолета пролетают неподалеку от временно оккупированного россиянами полуострова Крым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что над Черным морем россияне сбили американский беспилотник. В США заявили, что российские самолеты сначала сбросили топливо перед дроном, после чего повредили его пропеллер сзади. Из-за этого БПЛА упал в Черное море. В россии заявили, что намерены поднять со дна моря американский дрон, но в США предупредили, что перед утоплением стерли с него всю ценную информацию.