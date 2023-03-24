Біля Криму помічені британський розвідник та винищувачі

Влада Великобританії поки ніяк не пояснила польоти своїх літаків біля узбережжя Криму

Британський стратегічний радіотехнічний розвідник Boeing RC-135V помічено в акваторії Чорного моря 24 березня. Він літає неподалік Криму у супроводі двох винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це свідчать дані порталу Flightradar. На карті в режимі реального часу можна помітити, як три літаки Королівських повітряних сил Великобританії літають поблизу кримського півострова у західній частині акваторії Чорного моря.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що британські літаки увійшли до так званої "заборонної польотної зони росії". Офіційні представники Великобританії поки що ніяк не прокоментували те, що відбувається. На кадрах з радару видно, що три літаки пролітають неподалік тимчасово окупованого росіянами півострова Крим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Чорним морем росіяни збили американський безпілотник. У США заявили, що російські літаки спочатку скинули паливо перед дроном, після чого пошкодили його пропелер ззаду. Через це БПЛА впав у Чорне море. У росії заявили, що мають намір підняти з дна моря американський дрон, але в США попередили, що перед утопленням стерли з нього всю цінну інформацію.