США хотят реформировать ООН: что предлагает поменять Вашингтон

США хотят спасти авторитет ООН от еще большего падения в глазах мира

На фоне неоднозначного поведения ООН и празднования Дня русского языка в момент катастрофы на Каховской ГЭС США намерены реформировать организацию и расширить состав Совбеза. В него планируют включить шесть новых членов, у которых не будет права вето.

Об этом идет речь в материале The Washington Post. Сообщается, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации на этот счет с дипломатами всех стран-членов организации.

Такое предложение обусловлено желанием президента Джо Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить широко распространенное разочарование в отношении действующих постоянных членов совета и их неспособность остановить глобальные конфликты, в частности в Украине.

По словам главы Международной кризисной группы ООН Ричарда Гоуэна, Совбез ООН не оправдал доверенного мандата.

"Чем ниже будет падать авторитет ООН, тем более раздробленным, более регионализованным и более конкурентным станет мир", — говорит Гоуэн.

О каких именно новых шести членах ООН идет речь, пока неизвестно. Но ранее США намекали, что не против того, чтобы к организации присоединилась на постоянной основе Германия, Япония и Индия. Франция и Великобритания помимо этих трех стран поддерживают членство Бразилии в ООН и хотя бы одной африканской страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ООН может отбелить свою репутацию. Михаил Подоляк рассказал, что ООН следовало бы задуматься о признании россии страной-террористкой.