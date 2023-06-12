США хочуть реформувати ООН: що пропонує змінити Вашингтон

США хочуть врятувати авторитет ООН від ще більшого падіння в очах світу

На тлі неоднозначної поведінки ООН та святкування Дня російської мови в момент катастрофи на Каховській ГЕС США мають намір реформувати організацію та розширити склад Радбезу. До нього планують включити шість нових членів, які не матимуть права вето.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вже проводить консультації з цього приводу з дипломатами всіх країн-членів організації.

Така пропозиція зумовлена бажанням президента Джо Байдена визнати зростаючий вплив країн, що розвиваються, і усунути широко поширене розчарування щодо чинних постійних членів ради та їх нездатність зупинити глобальні конфлікти, зокрема в Україні.

За словами голови Міжнародної кризової групи ООН Річарда Гоуена, Рада безпеки ООН не виправдала довіреного мандата.

"Чим нижче падатиме авторитет ООН, тим більш роздробленим, більш регіоналізованим і конкурентнішим стане світ", - говорить Гоуен.

Про яких саме нових шести членів ООН йдеться, поки що невідомо. Але раніше США натякали, що не проти того, щоб до організації приєдналася на постійній основі Німеччина, Японія та Індія. Франція та Велика Британія, крім цих трьох країн, підтримують членство Бразилії в ООН і хоча б однієї африканської країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як ООН може вибілити свою репутацію. Михайло Подоляк розповів, що ООН слід задуматися про визнання росії країною-терористкою.