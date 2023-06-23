Катастрофа батискафа "Титан". ТОП-5 впечатляющих фактов о пассажирах и миссии

Капитан "Титана" был женат на правнучке погибших пассажиров известного корабля

На дне Атлантического океана пару дней назад взорвалась подлодка "Титан" экспедиции OceanGate Expeditions, на борту которой находились несколько миллиардеров. Поисковая операция подводной лодки завершилась.

Мистическое сходство названий

Подлодка называлась "Титан" и направлялась к обломкам пресловутого корабля "Титаник", затонувшего в результате столкновения с айсбергом. Обломки находятся на глубине примерно 4 км под поверхностью воды. Подводный аппарат потерял контакт более чем на полпути во время погружения. Внизу — непроглядная тьма, мороз, а морское дно покрыто илом.

Капитан "Титана" был женат на правнучке пассажиров "Титаника"

Капитан подводной лодки "Титан" был женат на правнучке самого богатого пассажира затонувшего лайнера "Титаник", передает The New York Times. Это Стоктон Раш, директор компании OceanGate. Он был женат на Венди Раш, которая потомок пассажиров первого класса Исидора и Иды Штраус. Они оба погибли на "Титанике" во время крушения в 1912 году.

Исидор отказался от места в спасательной шлюпке, когда женщины и дети все еще ждали, чтобы убежать из тонущего лайнера. Ида Штраус заявила, что не оставит своего супруга. Их двоих видели, стоя под руку на палубе "Титаника", когда корабль утопал.

Пассажиры-миллиардеры

Гемиш Гардинг

Все находившиеся на борту погибли. Среди пассажиров — люди с огромным состоянием, например британский миллиардер и глава авиационной компании Action Aviation Гэмиш Гардинг. Бизнесмен был искателем приключений, несколько раз посещал Южный полюс, летал в космос на борту Blue Origin. Ему принадлежало три рекорда Гиннеса, включая самое длинное пребывание на полной глубине океана во время погружения в глубочайшую часть Марианской впадины.

Шахзада Давуд с сыном Сулеманом

Погибли также британский бизнесмен Шахзада Давуда с сыном Сулеманом. Шахзада происходил из одной из самых богатых семей Пакистана, был вице-председателем одного из крупнейших конгломератов Пакистана Engro Corporation, который инвестировал в производство удобрений, транспортных средств, энергетику и цифровые технологии. Шахзада являлся членом правления благотворительной организации Prince’s Trust International короля Чарльза.

На борту был Наржоле бывший командующий ВМС Франции Пол-Генри Наржеоле, известный как "Мистер Титаник". Француз провел у обломков больше времени, чем любой другой исследователь, и был участником первой экспедиции в 1987 году. Также он был директором подводных исследований в компании, владеющей правами на обломки Титаника, руководил восстановлением тысяч артефактов лодки.

Погиб и Стоктон Раш, исполнительный директор OceanGate (фирмы, стоящей за миссией в "Титаник"). Раш управлял финансовой и инженерной стратегией OceanGate и предложил видение разработки подводных аппаратов с экипажем на глубину 4000 и 6000 метров. В последние 20 лет он руководил развитием нескольких предприятий, в том числе BlueView Technologies, производителя небольших высокочастотных сонарных систем, Entomo, разработчика программного обеспечения, и Remote Control Technology Inc, производителя беспроводных устройств дистанционного управления.

Как выглядела субмарина внутри

Туристическая подлодка "Титан" была небольшим судном без сидений, который сравнивают с микроавтобусом, передает NBC News. Внутри едва хватало места, чтобы одновременно вытянул ноги более одного человека. Спецификации компании по судну говорят, что оно оснащено кислородом на 96 часов.

Судно внутри

Размеры Титана составляют 6 метров на 3 метра и на 2,5 метра согласно схеме судна, используемой в рекламных документах. Только один из пассажиров может полностью вытянуть ноги. На борту судна нет традиционного туалета.

Как устанавливают причины трагедии

Спасатели уже обнаружили на дне океана обломки лодки "Титан" с помощью дистанционно управляемого подводного поискового аппарата (ROV). Теперь они сконцентрируются на поисках причины катастрофы.

Обнаруженные обломки соответствуют гипотезе о "катастрофическом взрыве". Вид конуса хвоста "Титана" и посадочная рама свидетельствуют, что судно разлетелось на части. "Черного ящика не было, поэтому отследить последние движения самого судна невозможно. А пять членов экипажа, вероятно, погибли мгновенно".

Кроме того, военно-морские силы США обнаружили "акустическую аномалию, похожую на взрыв" лишь спустя несколько часов после того, как "Титан" начал погружение. Сообщается, что звук взрыва уловила тайная система гидролокаторов дальнего радиуса действия ВМС, которая начала действовать еще со времен холодной войны. Впрочем, когда произошел взрыв на "Титане", неизвестно.

Предполагается, что авария произошла ближе к концу спуска в воскресенье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вечером 19 июня исчезла подводная лодка "Титан", которая направлялась к месту аварии "Титаника". Субмарина начала двухчасовое погружение и потеряла связь с основным кораблем экспедиции уже через 45 минут. Удивительно, что подлодка исчезла именно в том месте, где 111 лет назад затонула "Титаник".