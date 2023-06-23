Катастрофа батискафу "Титан". ТОП-5 вражаючих фактів про пасажирів та місію

Капітан "Титана" був одружений на правнучці загиблих пасажирів відомого корабля

На дні Атлантичного океану пару днів тому вибухнув підводний човен "Титан" експедиції OceanGate Expeditions, на борту якого були декілька мільярдерів. Пошукова операція підводного човна завершилася.

Містична подібність назв

Підводний човен називався "Титан" і прямував до уламків сумнозвісного корабля "Титанік", який затонув внаслідок зіткнення з айсбергом. Уламки знаходяться на глибині приблизно 4 кілометрів під поверхнею води. Підводний апарат втратив контакт більше ніж на півдорозі під час занурення. Унизу — непроглядна темрява, мороз, а морське дно вкрите мулом.

Капітан "Титана" був одружений на правнучці пасажирів "Титаніка"

Капітан підводного човна "Титан" був одружений на правнучці найбагатшого пасажира затонулого лайнера "Титанік", передає The New York Times. Це Стоктон Раш, директор фірми OceanGate. Він був одружений на Венді Раш, яка є нащадком пасажирів першого класу Ісідора та Іди Штраус. Вони обоє загинули на "Титаніку" під час катастрофи у 1912 році.

Ісідор відмовився від місця в рятувальній шлюпці, коли жінки та діти все ще чекали, щоб втекти з лайнера, що тоне. Іда Штраус заявила, що не залишить свого чоловіка. Їх двох бачили, стоячи під руку на палубі "Титаніка", коли корабель тонув.

Пасажири-мільярдери

Геміш Гардінг

Усі, хто був на борту, загинули. Серед пасажирів — люди з величезними статками, наприклад британський мільярдер і голова авіаційної компанії Action Aviation Геміш Гардінг. Бізнесмен був шукачем пригод, кілька разів відвідував Південний полюс, літав у космос на борту Blue Origin. Йому належало три рекорди Гіннеса, включно з найдовшим перебуванням на повній глибині океану під час занурення в найглибшу частину Маріанської западини.

Шахзада Давуд з сином Сулеманом

Загинули також британський бізнесмен Шахзада Давуд з сином Сулеманом. Шахзада походив з однієї з найбагатших родин Пакистану, був віце-головою одного з найбільших конгломератів Пакистану Engro Corporation, який інвестував у виробництво добрив, транспортних засобів, енергетику та цифрові технології. Шахзада був членом правління благодійної організації Prince's Trust International короля Чарльза.

На борту був Наржоле колишній командувач ВМС Франції Пол-Генрі Наржеоле, відомий як "Містер Титанік". Француз провів біля уламків більше часу, ніж будь-який інший дослідник, і був учасником першої експедиції в 1987 році. Також він був директором підводних досліджень у компанії, яка володіє правами на уламки Титаніка, керував відновленням тисяч артефактів човна.

Загинув і Стоктон Раш, виконавчий директор OceanGate (фірми, яка стоїть за місією до "Титаніка"). Раш керував фінансовою та інженерною стратегією OceanGate і запропонував бачення розробки підводних апаратів з екіпажем на глибину 4000 метрів і 6000 метрів. Протягом останніх 20 років він керував розвитком кількох підприємств, у тому числі BlueView Technologies, виробника невеликих високочастотних сонарних систем, Entomo, розробника програмного забезпечення, і Remote Control Technology Inc, виробника бездротових пристроїв дистанційного керування.

Як виглядала субмарина всередині

Туристичний підводний човен "Титан" був невеликим судном без сидінь, який порівнюють з мікроавтобусом, передає NBC News. Всередині ледь вистачало місця, щоб одночасно витягнула ноги більше ніж одна людина. Специфікації компанії щодо судна говорять, що воно оснащене киснем на 96 годин.

Судно всередині

Розміри Титана становлять 6 метрів на 3 метри та на 2,5 метрів згідно зі схемою судна, яка використовується в рекламних документах. Тільки один із пасажирів може повністю витягнути ноги. На борту судна немає традиційного туалету.

Як встановлюють причини трагедії

Рятувальники вже виявили на дні океану уламки човна "Титан" за допомогою дистанційно керованого підводного пошукового апарату (ROV). Тепер вони концентруються на пошуках причини катастрофи.

Знайдені уламки відповідають гіпотезі про "катастрофічний вибух". Вигляд конуса хвоста "Титана" і посадкова рама свідчать про те, що судно розлетілося на частини. "Чорної скриньки не було, тому відстежити останні рухи самого судна неможливо. А п'ять членів екіпажу, ймовірно, загинули миттєво.

Окрім того, військово-морські сили США виявили "акустичну аномалію, схожу на вибух" лише через кілька годин після того, як "Титан" почав занурення. Повідомляють, що звук вибуху вловила таємна система гідролокаторів далекого радіусу дії ВМС, яка почала діяти ще з часів холодної війни. Утім, коли точно стався вибух на "Титані", невідомо.

Припускають, що аварія сталася ближче до кінця спуску у неділю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 19 червня зник підводний човен "Титан", який прямував до місця аварії "Титаніка". Субмарина почала двогодинне занурення і втратила зв’язок з основним кораблем експедиції, вже через 45 хвилин. Дивно, що підводний човен зник саме в тому місці, де 111 років тому затонув "Титанік".