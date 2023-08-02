Союзница Украины в ЕС подала в суд на культового музыканта: он обозвал ее фашисткой

Во время концерта в Турине вокалист со сцены оскорбил политика

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко за оскорбления и клевету.

Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

По словам адвокатов главы правительства, иск связан с инцидентом, когда во время концерта Placebo в Турине 10 июля, вокалист со сцены назвал Мелони "фашисткой, расисткой и нацисткой".

Прокуратура Турина уже начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. Теперь к делу добавился иск от премьер-министра Италии Мелони.

Напомним, Джорджия Мелони активно и последовательно поддерживает Украину. Ранее она сделала сильное заявление о попытках умиротворить россию через территориальные уступки со стороны Украины. По ее словам, Италия не может прекратить поддержку нашей страны, так как это будет означать "предательство позиций".

Также она заявляла, что у Италии не было другого выбора, как поддерживать Украину в "ее борьбе за свободу, территориальную целостность и солидарность Европы". Джорджия Мелони подчеркивала, что ради достижения мира нельзя отдавать россии уже захваченные территории и другие земли. Война должна закончиться исключительно на условиях Украины.