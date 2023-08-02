Союзниця України в ЄС подала до суду на культового музиканта: він обізвав її фашисткою

Під час концерту в Турині вокаліст зі сцени образив політикиню

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні подала позов проти вокаліста британського гурту Placebo Брайана Молко за образу та наклеп.

Про це повідомляє італійська газета La Stampa.

За словами адвокатів глави уряду, позов пов’язаний з інцидентом, коли під час концерту Placebo у Турині 10 липня, вокаліст зі сцени назвав Мелоні "фашисткою, расисткою та нацисткою".

Прокуратура Туріна вже розпочала розслідування за статтею про порушення громадського порядку. Наразі до справи додався позов від прем’єр-міністра Італії Мелоні.

Нагадаємо, Джорджія Мелоні активно та послідовно підтримує Україну. Раніше вона зробила сильну заяву про спроби утихомирити росію через територіальні поступки з боку України. За її словами, Італія не може припинити підтримку нашої країни, оскільки це означатиме "зраду позицій".

Також вона заявляла, що Італія не мала іншого вибору, як підтримувати Україну в "її боротьбі за свободу, територіальну цілісність і солідарність Європи". Джорджія Мелоні наголошувала, що задля досягнення миру не можна віддавати росії вже захоплені території та інші землі. Війна має закінчитись виключно на умовах України.