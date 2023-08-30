Госпереворот в Габоне: стала известна судьба президента

Его семья в течение 56 лет буквально управляла Габоном

В ходе государственного переворота, который происходит в Габоне на западном побережье Центральной Африки был отправлен в отставку после своей победы на президентских выборах Али бен Бонго Ондимба. За ним сохраняются все гражданские права, но находиться у власти он больше не будет.

Об этом заявил командующий Республиканской гвардией Габона Брис Олигуи Нгема в интервью для газеты Le Monde. Он подчеркнул, что теперь Ондимба обычный габонец, как и все остальные.

"Вы знаете, что в Габоне есть недовольство, и, помимо этого недовольства, существует болезнь главы государства (Али Бонго в октябре 2018 года перенес инсульт, из-за которого он ослаб, — Ред.). Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность. Он не имел права избираться на третий срок, Конституция была попрана, сама методика выборов была плохой. Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять на себя ответственность", — заявил командующий.

Отметим, что Али Бонго победил на президентских выборах в третий раз, набрав 64,27% голосов. Его семья в течение 56 лет буквально управляла Габоном. До этого его отец в течение 41 года был президентом. Оппозиция посчитала, что выборы были фальсифицированы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого была захвачена власть и арестован президент.