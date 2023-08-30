Держпереворот у Габоні: стала відома доля президента

Його сім’я протягом 56 років буквально керувала Габоном

У ході державного перевороту, який відбувається в Габоні на західному узбережжі Центральної Африки, був відправлений у відставку після своєї перемоги на президентських виборах Алі бен Бонго Ондімба. За ним зберігаються всі цивільні права, але перебувати при владі він більше не буде.

Про це заявив командувач Республіканської гвардії Габона Бріс Олігуї Нгема в інтерв’ю для газети Le Monde. Він наголосив, що тепер Ондімба звичайний габонец, як і всі інші.

"Ви знаєте, що в Габоні є невдоволення, і, крім цього невдоволення, існує хвороба глави держави (Алі Бонго в жовтні 2018 року переніс інсульт, через який він ослаб, — ред.). Все про це говорять, але ніхто не бере на себе відповідальність. Він не мав права обиратися на третій строк, Конституція була зневажена, сама методика виборів була поганою. Тому армія вирішила перевернути сторінку та взяти на себе відповідальність", — заявив командувач.

Зазначимо, що Алі Бонго переміг на президентських виборах утретє, набравши 64,27% голосів. Його сім’я протягом 56 років буквально керувала Габоном. До того його батько протягом 41 року був президентом. Опозиція визнала, що вибори були фальсифіковані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2023 року в М’янмі відбувся військовий переворот, під час якого було захоплено владу та заарештовано президента.