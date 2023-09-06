Больше не подсанкционный: почему суд ЕС вынес из россиянина Александра Шульгина и кто он такой

Именно этот бизнесмен был на встрече с путиным в день вторжения россии в Украину.

Беспрецедентное решение принял Европейский суд – впервые за время полномасштабного вторжения россии на территорию Украины с российского бизнесмена сняли санкции. К тому же были случаи снятия санкций, но они касались российских боксеров.

Как говорится в решении Суда, принимая его судьи, учли, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из Совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза.

Санкции против Александра Шульгина были введены в апреле 2022 года и обоснованы тем, что Шульгин является влиятельным бизнесменом, гендиректором ведущей в россии платформы в сфере электронной коммерции, которая приносит значительные доходы российскому бюджету.

Напомним, что именно Шульгин присутствовал на встрече с российским диктатором владимиром путиным в день начала российского вторжения в Украину.

После этого решения Европейского суда в Совете ЕС согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, опубликованные в сентябре, якобы из-за "слабости аргументов против бывшего бизнесмена".

Ранее "Телеграф" писал, что в США сняли санкции с российского певца.