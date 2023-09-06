Більше не підсанкційний: чому суд ЕС виніс з росіянина Олександра Шульгіна і хто він такий

Саме цей бізнесмен був на зустрічі з путіним у день вторгнення рф в Україну

Безпрецедентне рішення прийняв Європейський суд — вперше за час повномасштабного вторгнення рф на територію України з російського бізнесмена зняли санкції. До того вже були випадки зняття санкцій, але вони стосувалися російських боксерів.

Як йдеться в рішенні Суду, ухвалюючи його судді врахували, що Шульгін залишив пост гендиректора Ozon Group і вийшов з Ради директорів 11 квітня 2022 року, після введення санкцій Європейського Союзу.

Санкції щодо Олександра Шульгіна були запроваджені у квітні 2022 року та обґрунтовані тим, що Шульгін є впливовим бізнесменом, гендиректором провідної в росії платформи у сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.

Нагадаємо, що саме Шульгін був присутнім на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у день початку російського вторгнення в Україну.

Після цього рішення Європейського суду у Раді ЄС погодили, що не включатимуть ім'я Шульгіна в оновлені списки, які опублікують у вересні, нібито через "слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена".

Раніше "Телеграф" писав, що у США зняли санкції з російського співака.