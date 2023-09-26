Есть погибшие и сотни раненых: в Нагорном Карабахе прогремел взрыв (фото и видео)

Люди хотели заправиться, чтоб выехать из неспокойного региона

В Нагорном Карабахе, ситуация вокруг которого остается крайне неспокойной, вечером 25 сентября прогремел мощный взрыв на складе бензина около трассы Степанакерт (Ханкенди) — Аскеран. Более 200 человек получили ранения, есть погибшие.

Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Много пострадавших с ожогами доставлены в медицинские учреждения.

Пожар на месте взрыва

На месте взрыва работают спасатели и медики. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что количество раненых превышает 200 человек. Он добавил, что состояние многих пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.

"Медицинских возможностей недостаточно для спасения жизней людей. Санитарная авиация должна действовать очень срочно, чтобы спасти людей. Очень срочно, без промедления", — подчеркнул он.

В сети пишут, что люди хотели заправить свои машины, чтобы выехать из Нагорного Карабаха, но произошел взрыв. Жители просят, чтобы их эвакуировали с помощью авиации.

Напомним, на прошлой неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Идут переговоры об условиях реинтеграции армянского общества Нагорного Карабаха в Азербайджане, согласно которым вся территория региона перейдет под контроль азербайджанских властей. Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в события.

Армянская оппозиция обвиняет президента Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и неоказании помощи армянам Карабаха. В Ереване проходят акции протеста, в ходе которых происходят столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.

Как сообщал "Телеграф", в россии демонстративно признали, что Карабах — это территория Азербайджана, и продемонстрировали полное равнодушие к проблемам своих бывших союзников-армян. Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков заявил, что "де-юре" Азербайджан вел военные действия "на своей территории".

Напомним, ранее политические эксперты рассказали "Телеграфу", какие последствия капитуляция Карабаха будет иметь для Армении, Украины и россии.