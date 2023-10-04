ЕС, США и россия провели секретные переговоры перед однодневной войной за Карабах – СМИ

Тайная встреча является примером редкого контакта между кремлем и Западом

Представители США и ЕС тайно встречались с топ-чиновниками из россии для обсуждения вопроса о Нагорном Карабахе за несколько дней до того, как Азербайджан начал свою военную операцию по возвращению контроля над территорией. Переговоры прошли в Турции.

Такую информацию распространило Politico . Там сослались на "собственные источники".

По данным издания, тайная встреча прошла 17 сентября в Стамбуле. Стороны пытались оказывать давление на Азербайджан, чтобы тот прекратил свою девятимесячную блокаду Лачинского коридора, ведущего в Нагорный Карабах. Требовали пустить конвои гуманитарной помощи из Армении.

Собеседник рассказал Politico, что стороны на переговорах были сосредоточены на том, как обеспечить поставки продовольствия и топлива примерно для 100 тысяч человек непризнанной республики.

По данным издания, США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно. От ЕС на встречу прибыл спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Россияне отправили на встречу спецпредставителя президента рф по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

В издании отметили, что эта тайная встреча является примером редкого контакта между кремлем и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение России в Украину в феврале 2022 года подорвало традиционную дипломатию.

Американский чиновник на условиях анонимности объяснил, что переговоры провели в связи с тем, что рф все еще "властвует в регионе".

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте", – сказал представитель США.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал молниеносное наступление на непризнанный Нагорный Карабах. В регион направили танки и войска под прикрытием тяжелой артиллерии. Лидеры карабахских армян были вынуждены сдаться после 24 часов упорных боев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как жила непризнанная республика Нагорный Карабах больше 30 лет существования. Споры вокруг этого региона длились веками.