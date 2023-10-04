Президент Азербайджана отказался встречаться с главой Армении: стала известна причина

Армения надеется, что мирный договор все же будет подписан рано или поздно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой визит в Испанию, где должен был подписать с Арменией мирное соглашение насчет непризнанной республики Нагорный Карабах. Причиной отказала стало то, что страны-партнеры не смогли прийти к единому мнению насчет встречи.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Вместе с тем глава Армении все же намерен посетить саммит Европейского политического сообщества.

Так, во встрече в Гренаде 5 октября помимо Армении и Азербайджана должны были участвовать лидеры ЕС, Франции и Германии. Однако позиция Франции "оказалась деструктивной" и, вдобавок, Париж и Берлин не согласились с тем, что во встрече должна участвовать еще и Турция, хотя азербайджанская сторона настаивала на этом.

Из-за того, что Турцию не допустили к встрече, Азербайджан заявил, что отказывается вести переговоры в таких условиях. Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был готов подписать мирный договор касательно Нагорного Карабаха и выразил надежду, что это все же произойдет.

"Мы поедем и проведем там (в Гранаде, — ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения", — заявил Пашинян во время выступления в парламенте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США провели секретные переговоры насчет Нагорного Карабаха с рядом стран накануне военной операции Азербайджана. Стало известно, о чем говорили лидеры страны.