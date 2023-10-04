Президент Азербайджану відмовився зустрічатися з главою Вірменії: стала відома причина

Вірменія сподівається, що мирний договір все ж таки буде підписаний рано чи пізно

Президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свій візит до Іспанії, де мав підписати з Вірменією мирну угоду щодо невизнаної республіки Нагірний Карабах. Причиною відмовило стало те, що країни-партнери не змогли дійти єдиної думки щодо зустрічі.

Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ. Водночас глава Вірменії все ж таки має намір відвідати саміт Європейської політичної спільноти.

Так, у зустрічі в Гренаді 5 жовтня окрім Вірменії та Азербайджану мали брати участь лідери ЄС, Франції та Німеччини. Однак позиція Франції "виявилася деструктивною" і, до того ж Париж та Берлін не погодилися з тим, що у зустрічі має брати участь ще й Туреччина, хоча азербайджанська сторона наполягала на цьому.

Через те, що Туреччину не допустили до зустрічі, Азербайджан заявив, що відмовляється вести переговори за таких умов. Водночас прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що був готовий підписати мирний договір щодо Нагірного Карабаху і висловив сподівання, що це все ж таки відбудеться.

"Ми поїдемо і проведемо там (у Гранаді, — ред.) зустрічі та спробуємо докладніше представити наші позиції. Виявилося, що запланована зустріч не відбудеться не з нашої вини. Ми сподіваємося, що концептуальний документ, який знаходиться на столі, буде підписаний у відповідний момент. Я готовий підписати цей документ. Мені шкода, що завтра я не матиму можливості оголосити про прийняття такого важливого рішення", — заявив Пашинян під час виступу в парламенті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США провели секретні переговори щодо Нагірного Карабаху з низкою країн напередодні військової операції Азербайджану. Стало відомо, що говорили лідери країни.