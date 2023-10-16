В Иране убили известного кинорежиссера: появились подробности

Подозреваемых в убийстве уже арестовали

В Иране убили знаменитого 83-летнего кинорежиссера Дариюша Мехрджуи и его жену Вехиде Мохаммадифар. Тела супругов были найдены в их собственном доме недалеко от Тегерана в субботу, 14 октября.

Как заявил глава судебной власти провинции Альборз, расположенной к западу от Тегерана, Хоссейн Фазели-Хариканди, в субботу вечером супруги были убиты множественными ножевыми ранениями в шею в своем доме в городе Карадж, расположенном недалеко от Тегерана, сообщает Euronews. По его словам, иранская полиция уже арестовала двух подозреваемых в убийстве.

Также отмечается, что власти ведут расследование и не высказывают никаких предположений о мотивах преступления. При этом сообщается, что в последние недели жена кинорежиссёра жаловалась на угрозы в социальных сетях.

Власти заявили, что на двери дома не было обнаружено никаких повреждений. Однако на месте преступления были найдены "улики", указывающие на убийство.

Мехрджуи известен как один из основателей новой волны иранского кино в начале 1970-х годов, ориентированной в основном на реализм.

Он получил множество наград, в том числе "Серебряного Хьюго" Международного кинофестиваля в Чикаго в 1998 году и "Золотую ракушку" Кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1993 году.

По данными СМИ, режиссер неоднократно высказывался против государственной цензуры. В свою очередь ряд представителей иранской оппозиции считают, что убийство могло быть политическим.

Также Мехрджуи высказывался в поддержку умершей в 2022 году после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Весной 2022 года он опубликовал видео, где критиковал правительство за цензуру его фильма "Ля минор". В этом обращении он говорил: "Я хочу снова драться или убейте меня. Это моя грудь, бейте, бейте [в неё]".

Напомним, руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи опроверг причастность страны к организации нападения на Израиль.