В Ірані вбили відомого кінорежисера: з’явилися подробиці

Підозрюваних у вбивстві вже заарештували

В Ірані вбили знаменитого 83-річного кінорежисера Даріюша Мехрджуї та його дружину Вехіде Мохаммадіфар. Тіла подружжя було знайдено в їхньому власному будинку недалеко від Тегерана в суботу, 14 жовтня.

Як заявив голова судової влади провінції Альборз, розташованої на захід від Тегерана, Хоссейн Фазелі-Хариканді, у суботу ввечері подружжя було вбито множинними ножовими пораненнями в шию у своєму будинку в місті Карадж, розташованому неподалік Тегерана, повідомляє Euronews. За його словами, іранська поліція вже заарештувала двох підозрюваних у вбивстві.

Також зазначається, що влада веде розслідування і не висловлює жодних припущень про мотиви злочину. При цьому повідомляється, що в останні тижні дружина кінорежисера скаржилася на погрози в соціальних мережах.

Влада заявила, що на дверях будинку не було виявлено жодних пошкоджень. Однак на місці злочину було знайдено "докази", що вказують на вбивство.

Мехрджуї відомий як один із засновників нової хвилі іранського кіно на початку 1970-х років, орієнтованої переважно на реалізм. Він отримав безліч нагород, у тому числі "Срібного Хьюго" Міжнародного кінофестивалю в Чикаго в 1998 році та "Золоту черепашку" Кінофестивалю в Сан-Себастьяні в 1993 році.

За даними ЗМІ, режисер неодноразово висловлювався проти державної цензури. Своєю чергою низка представників іранської опозиції вважають, що вбивство могло бути політичним.

Також Мехрджуї висловлювався на підтримку померлої у 2022 році після затримання релігійною поліцією Махси Аміні. Весною 2022 року він опублікував відео, де критикував уряд за цензуру його фільму "Ля мінор". У цьому зверненні він говорив: "Я хочу знову битися або вбийте мене. Це мої груди, бийте, бийте [в неї]".

Нагадаємо, керівник Ісламської республіки Іран аятола Алі Хаменеї спростував причетність країни до організації нападу на Ізраїль.